"Szemétkedés" óvodások előtt

A csoport január-február hónapban 305 helyszínen jelent meg. 240 szelektív hulladékgyűjtő szigetet és 34 egyéb közterületet ellenőriztek. Sajnos még mindig sok, 126 helyszínen tapasztaltak illegális hulladéklerakást. Az illegálisan elhelyezett hulladékot 107 alkalommal vizsgálták át, három esetben akadályozták meg a szelektív hulladékgyűjtő sziget fosztogatását. A lakosság továbbra is segíti az ellenőrök munkáját, 14 esetben bejelentés nyomán intézkedtek.



A közterület-felügyelet felkérésére tíz alkalommal közös akciót is szerveztek. Ezek során 22 ügyben kezdeményezett a csoport hatóság eljárást, 13 alkalommal az illegálisan lerakott hulladékban talált adatokat adták át a közterület-felügyeletnek további intézkedésre.



Továbbra is elmondható, hogy a szabálytalankodók időnként gátlástalanul szegik meg az előírásokat. Az egyik ellenőrzés alkalmával a csoport látta, amint egy győri óvódás csoport apróságainak mutatták meg a nevelők a szelektív szigetet, és magyarázták el annak működését. Mindeközben a gyerekek szeme láttára egy felnőtt a legnagyobb lelki nyugalommal helyezte el az illegális hulladékot a sziget környezetében. A hulladékkommandó természetesen bemutathatta, hogy az ilyen tevékenység nem marad következmények nélkül, a további szemetelést megakadályozták, a tettes ellen eljárás indult.