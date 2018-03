Szebb otthonban lakhatnak a nővérek Győrben

„Mindkét nővérszállónak nagy a kihasználtsága, és nélkülözhetetlen a kórház számára, hiszen az ápolók és a fiatal orvosok megtartásának feltétele a megfizethető és minőségi szálláshely biztosítása. A felújításuk azért is volt szükséges, mert évtizedekkel ezelőtti hőtechnikai szabványoknak megfelelően épültek, így fenntartásuk ma már magas kiadásokkal járt" – fogalmazott Kara Ákos országgyűlési képviselő a tegnapi átadón.



Az Ifjúság körúti szálló 280 férőhelyet biztosít, míg a másikban 35 lakás található. A felújítás keretén belül napkollektoros melegvíz-termelő rendszert telepítettek az épületre, kicserélték a nyílászárókat, valamint hőszigetelést és tetőszigetelést is végeztek.



Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő elmondta, városkép szempontjából is időszerű volt a szállók külső megújítása. „A panelházak felújításában Győr országos szinten is élen jár" – említette a képviselő.

Dr. Tamás László főigazgató főorvos pedig arról beszélt, fontos, hogy munkatársaik, akik gyakran vállalnak több műszakot és túlórákat, megfelelőkörülmények között pihenhessék ki magukat. Elmondása szerint a győri kórház minden tizedik dolgozója a nővérszállón lakik.



Az Ifjúság körúton belső épületgépészeti felújításra is készülnek, ami 2018 második felében kezdődne és a jövő évben is tartana. A munkálatok alatt a lakók elszállásolásában a Széchenyi István Egyetem fog segíteni, és a kórházi dolgozók a Famulus kollégiumban laknak majd. „Így talán még vonzóbb lenne Győr a dolgozó jelöltek számára, hiszen nem mindegy, hogy hova fogadjuk be a messziről jött kollégákat" – tette hozzá végül Csordás Adrienn ápolási igazgató.