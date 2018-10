Százötvenen adtak vért a győri egyetemen

Adj vért és ments meg három életet!"

– szól a különböző kampányokból ismert mottó. Ennek jegyében hosszú évek óta minden szemeszterben „házhoz jönnek" az OVSZ szakemberei és helyben biztosítanak lehetőséget az egyetemi polgároknak, hogy véradással segítsenek embertársaikon. Az aula karzatán tegnap jópáran megfordultak, s aki ott volt, láthatta, hogy nem csak hallgatók, hanem oktatók, egyetemi dolgozók is jelesre vizsgáztak önzetlenségből.

156-an jelentkeztek a véradásra, ebből 154 fő volt alkalmas. Külön örülünk, hogy 33 fő életében most először adott vért, tehát több, mint 20% az új véradók aránya"

Kedélyes hangulatban zajlott a véradás a karzaton. Fotó: Horváth Márton

– tájékoztat a számokról Dr. Vörös Katalin, a Győri Regionális Vérellátó Központ főorvosa.A rendezvény legfontosabb nóvuma nem is elsősorban az egyetemi vérkapacitások kiaknázása, hanem sokkal inkább a véradás, mint nagy közös ügyünk népszerűsítése. Ha egy fiatal a saját közegében, oldott hangulatban, a kortársaival együtt találkozik a dologgal és jó élményekkel távozik, rendszeres véradókat nyerhet az ország. Márpedig a doktornő szerint nagy szükség van a fiatalok bevonására. „Statisztikai adatok igazolják, hogy öregszik a véradók tábora, a korfa eltolódik az idősebb korosztály irányába, ahol már a különböző betegségek, gyógyszerek szedése miatt is többen nem alkalmasak véradásra. Másrészt egyre kevesebben adnak vért, holott a felhasználás iránti igény egyre nő. A fiatalok megnyerése, megtartása az egyik legfontosabb feladatunk." – mondja a főorvos.Óhídi-Légmán Erik, a hallgatói önkéntesek vezetője több új véradóval is beszélt.

Sokan úgy jöttek ide, hogy viszolyogtak a véradástól… Féltek a tűtől, kellemetlen élményeik voltak a témával kapcsolatban. Ez nyilván érthető. A véradás után viszont azt mesélték, hogy kicsit hősöknek érzik magukat. Jó érzés, hogy segíthettek. Nem mondtam nekik, de még nagyobb lesz az örömük, amikor majd megkapják az SMS-t, hogy felhasználták a vérüket"

– mondja mosolyogva.

Annak, hogy a barátom, ismerősöm elmegy vért adni, nagyon nagy jelentősége van a részvétel szempontjából. Én személy szerint amint betöltöttem a 18-at, azonnal mentem, mert jó mókának tűnt. Benne volt az is, hogy lógunk az óráról, de benne volt az is, hogy igen, segíthetek másokon"

– meséli.Erik a hallgatói rendezvényszervező iroda rendezvényekért felelős osztályvezetője. Míg az OVSZ szakemberei az eszközöket és a szakmai tudást biztosítják, addig az ő szerepük inkább a technikai szervezésben és a promócióban van.

Az esemény meghirdetése, a regisztráció lebonyolítása, valamint a hely előkészítése és lebontása a fő feladatunk."

Erik büszkén újságolja, hogy a mostani véradásnál egy pályázat révén pizzákat tudtak hozatni a résztvevőknek.

Azt is fontos elmondani, hogy az egyetem katalógusmentességet biztosít azon hallgatóknak, akik részt vesznek a véradáson. Erről előre elkészített igazolást tudunk nekik adni"

– zárta szavait.A harmadik fontos szereplőről még nem beszéltünk, hiszen véradás nincs a Magyar Vöröskereszt nélkül. A tegnapi eseményen Wellner Edina képviselte a szervezetet.

Először is szeretném megköszönni a Széchenyi István Egyetem önkénteseinek segítségét. Nagyon köszönjük ezt a pozitív hozzáállást és a jó hangulatot, amit biztosítottak."

Edina minden Győr környéki véradáson ott van. A munkáját nem is munkának, sokkal inkább hivatásnak tartja.

A mi szerepünk leginkább a kapcsolattartás az intézményekkel, a településekkel, a vöröskeresztes önkéntesekkel. Ők közvetlenebb kapcsolatban vannak a véradókkal, rajtuk keresztül könnyű megszólítani őket"

Orosz Dávidnak ez volt az első véradása. Fotó: Horváth Márton

– mondja.A következő Egyetemi Véradásra tavaszig kell várni, hiszen legalább 56 napnak el kell telnie két alkalom között. Aki közben is szeretne segíteni, a veradas.hu oldalon tájékozódhat a lehetőségekről.