Százezrek telefonálása a tét

Indul tehát a roham, a mobilszolgáltatók tömegekre számítanak az ügyfélszolgálatokon, hisz már nem sok idő maradt a feltöltőkártyás telefonok regisztrációjára.A visszaéléseket és a kártyák ellenőrizhetetlen továbbadását szűrnék ki az adategyeztetéssel, melynek határideje a hónap végén lejár, s ha nem szeretnénk, hogy júliustól elnémuljon a telefonunk, lépnünk kell. Júniusig a mintegy 4 millió aktivált kártya harmadát regisztrálták csak tulajdonosai.A Vodafone arra panaszkodott, hogy a Belügyminisztérium üzemeltette, adatellenőrzésre szolgáló rendszer az elmúlt hónapokban gyakran meghibásodott és leállt, emiatt is kétséges, hogy minden ügyfelük határidőig elvégzi a regisztrációt. Ők év végéig, a Telenor októberig hosszabbítana. Ezt azonban eddig hiába kérték a minisztériumtól.

Bekő Balázsnak az édesanyja kapott (először) egy SMS-t a szolgáltatótól, s körülbelül másfél hónapja vele ment be az ügyfélszolgálatra. Együtt mindkettőjük mobiljának adategyeztetését elvégezték. „Időben regisztráltunk, nem szerettük volna az utolsó hétre hagyni az ügyintézést, biztosan akkor lesznek a legtöbben az ügyfélszolgálatokon" – mondta.Nemcsak a szolgáltatók irodáiban, de sok postahivatalban, sőt, telefonon és interneten is intézhető már az egyeztetés, érdemes hívni a szolgáltató számát vagy megkeresni honlapját. Ezt a lehetőséget sokan nem ismerik, így volt ezzel Lakatos Attila rokonsága is.„Öcsém Kanadában él, korábban ő vett a saját nevére egy telefont itthon az anyukámnak. Az adategyeztetés miatt azonban nem szeretett volna »hazaugrani«, ezért végül nem tartott igényt a kártyára, kidobta, édesanyám saját nevére vett egy másikat, s erről az új számról telefonál."A Telenor szerint még százezernél is többen vannak, akik nem reagáltak a felhívásukra. Márpedig a jogszabály szerint elhallgat az a kártyás mobil, amelyik esetében az adategyeztetés nem történik meg június 30-ig. Karl Károly, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hírközlés-felügyeleti főosztályvezetője június elsején tartott sajtótájékoztatóján elmondta, nincs akadálya, hogy határidő utáni egyeztetést követően a szolgáltatók visszakapcsolják a kártyákat.