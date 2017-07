Százak segítik Zolika gyógyulását

Bodor Annamária: „Az adomány nem csak pénzt jelent, biztatást ad, így könnyebb elhinnem, hogy sikerülhet kideríteni, hogyan javítható tovább Zolika állapota." Fotó: H. Baranyai Edina

Még nem evett a száján át címmel december 20-án írtunk a nyolcesztendős Havasi Zolikáról. Ellátása, orvoshoz hordása nagy költség édesanyjának, Bodor Annamáriának, aki három gyermeket nevel. Sokat aggódott már kisfiáért születése óta, ugyanis már öthetesen megműtötték, aztán hároméves koráig még ötször. Volt életmentő operációja is, és lehet, hogy ahogy növekszik, még néhányra szüksége lesz. Hasi szondán át táplálják és a tápszer, a kötszer, a gyógyszerek sokba kerülnek, a szondát sokszor idő előtt cserélni kell.A fővárosba is rendszeresen hordják orvoshoz a kisfiút. Ennek ellenére édesanyja nem beteg gyerekként kezeli és mindent szeretne megtenni azért, hogy változzon a helyzete. Ezért kért segítséget. Ugyanis orvosa szerint Zolikának izomsorvadása is lehet, javasolt egy németországi laborvizsgálatot, a levett vért oda kellene elküldeni. Ezt az egészségbiztosítás nem támogatja, így 750 ezer forintba kerül.A pénz összegyűjtését segítve, olvasóinknak köszönhetően – a Lapcom Média Alapítvány Jóakarat hídján – még adventkor átadtunk 150 ezer forintot a családnak. S cikkünk hatására többen közvetlenül is támogatták Annamáriáékat. Volt, akitől ruhát, mástól élelmiszert, pénzt kaptak. Nemrég pedig kétszáz motoros látogatta meg Zolikát. A jánossomorjai Őrvidék Kapuja Motoros Baráti Kör több százezer forintot gyűjtött össze neki, azt az adakozók együtt vitték el hozzá.

– Korábban helyiek segítettek minket, a családtagok is támogatnak és magam is igyekszem pénzt félretenni, de amikor a motorosok felhívtak, meghatódtam. Hálás vagyok. Nem csak a laborvizsgálathoz járultak hozzá, biztatást adtak nekem a kitartáshoz, így könnyebb elhinnem, hogy sikerülhet kideríteni, hogyan javítható tovább fiam állapota. Zolika is átérzi ezt, bár félénk volt, amikor meglátta a sok motorost. Egyébként vidám, most végezte el az első osztályt. Mióta iskolába jár, sokkal többet beszél, bátrabb lett – sorolta az édesanya.Nyáron testvéreivel főleg öttevényi udvarukon, kis medencéjükben játszik. Nyaralni nem mennek, az édesanyának ilyenkor van több munkája, hétvégente is, mert hotelben takarító. A Lapcom Média Alapítvány – olvasóink révén – a napokban újabb összeggel, most száznyolcvanezer forinttal járult hozzá súlyos beteg fia gyógyulásához. Ennyi kellett még az összegyűjtött összeghez, hogy elég legyen a külföldi vizsgálatra, ami a továbblépéshez kell, ugyanis van esély arra, hogy Zolikát később ne szondával kelljen táplálni.