Száz új ágyon pihenhetnek a tánciskola kollégistái Győrben

„Teltházzal működik a kollégiumunk, ez 82 bentlakó diákot jelent" – kezdte Derczó Tibor, a Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola igazgatója. A kollégium 100 ágyat kapott az EYOF-on használtak közül a várostól.



„Reflektorfénybe kerültek a tanulóink az olimpia megnyitóján, amikor együtt léptek fel a Győri Balettel. Ezek az ágyak újabbak és nagyobbak is, mint az eddig használtak. A tankerület pedig sokat segít a szállításban, amiből a gyerekek szinte semmit sem vesznek észre" – tette hozzá az igazgató, aki még elmondta, a legfiatalabb kollégista ötödik osztályos, de 20 éves korig is laknak itt, és a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola növendékei is náluk vendégeskednek.



Radnóti Ákos alpolgármester az ágyak átadásán elmondta, több mint fél éves folyamat zárult le ezzel. „Fontos, hogy jól ki tudjátok pihenni magatokat, hiszen rengeteget mozogtok, alkottok. Az önkormányzat pedig sokat tesz a győri kulturális élet fellendítéséért" – szólt a diákokhoz az alpolgármester, akik pedig egy rövid műsorral köszönték meg az ágyakat.