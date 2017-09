Szatír rémisztett meg egy anyukát Győrladaméron

„Ma délután babakocsival sétáltunk Győrladaméron, megállt mellettünk egy fekete autó, az anyósülésen lévő ablaknál kiköszönt a sofőr, mintha útbaigazítást kérne. Lehajoltam, hogy benézzek az ablakon. A tekintetem a nemi szervére irányította, ő pedig éppen önkielégítést végzett" – írta a Facebookon keringő üzenetben az anyuka. A rendőrségen hétfőn bejelentést tettek – tudatta kérdésünkre a hatóság.



Megkeresésünkre a Győri Járási és Nyomozóügyészség szóvivője, dr. Gál Katalin elmondta: nemrég vádat emeltek egy 26 éves férfi ellen, aki mintha csak egy sértettet szemelt volna ki magának a bejelentést tevő 24 éves hölgy vallomása szerint. A szatírral tavaly a Duna Centernél találkozott, biciklivel jött, a férfi autóval. Merev hímtagját mutatva igyekezett kontaktust teremteni, ami nem sikerült, mert a hölgy gyorsan eltűnt. Egy év múlva azonban megismétlődött az eset, ugyanaz a férfi ezúttal az ikrényi elágazónál támadta le őt, ugyanúgy.

Két ügyben még nyomoz a rendőrség, az esetek tavaly ősszel történtek. Az ügyészségtől tudjuk, hogy mutogatós férfi állt lesben a Dunakapu téri mélygarázsban, s önkielégítést végzett az érkező felnőtt nő szeme láttára. Ebben az esetben is – mint mindig – szakértő vizsgálja az elkövető elmeállapotát, de a legtöbbször beszámíthatónak bizonyulnak az ilyen gyanúsítottak – derül ki dr. Gál Katalin szavaiból. Egy másik esetben az ügyészség meghosszabbította a nyomozás határidejét, vizsgálva, hogy a tett mennyivel súlyosabb egyszerű szeméremsértésnél. Egy Győr mellett faluban valaki látta, hogy egy 11 éves lányt tapogatnak, ami már szexuális erőszaknak is minősülhet.



Kiskorú a sértett abban az ügyben is, aminek gyanúsítottja Pest megyei férfi. Egy 10 éves Csorna környéki kislánynak szexuális tartalmú képeket küldött az interneten, s együttlétre kérte. A dolog miatt a gyermek édesanyja tett feljelentést, s külön kell vizsgálni a kisgyerekeknek írt ajánlatot, s azt is, hogy milyen tartalmúak a fotók.



Végül visszatérünk oda, ahonnan tavaly elindultunk, ha emlékeznek még a 71 éves férfira, aki 14 évnél idősebb lányoknak, hölgyeknek mutogatta magát Győr különböző pontjain: belvárosi buszokon, a Kálvária utcai játszótéren, a börtön előtt vagy a Bem téren. Az ügyészség túl enyhének találta a felfüggesztett szabadságvesztést és az ügyben hamarosan a másodfokú bíróság dönt.



Szintén súlyosabb ítéletért fellebbezett az ügyész a vádlottal szemben, aki a győri Gyárvárosban egy iskola előtt három kislányt szemelt ki 2015 szeptemberében. Követte őket és egy romos épületnél, majd utánuk eredve egy játszótérnél végzett önkielégítést. Első fokon fél év felfüggesztettet kapott.