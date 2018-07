Szalmabálákból épített hatalmas medvéket Pannonhalmán a nyugdíjas tűzoltó

Tűzoltóként dolgozott Győrben Csáfordi Csaba, jelenleg a nyugdíjaséveket élvezi, de azért dolgozik is mellette. Hogy nem tétlenkedik, és az életet is szereti, azt jelzi, Pannonhalmán szalmabálákból épített hatalmas macikat. A műnek nagy sikere van a településen élőkés az arra járók körében.



„Mellettünk egy lakópark épült, az ottani gyerekek segítettek a macik kifestésében – mesélte Csáfordi Csaba. – Jómagam a tizennyolc bálát raktam össze maciformára, és azért a szülőkkel együtt segítettünk is a kicsiknek. Közben elfogyott fél rekesz sör, jól éreztük magunkat."



A mű pár óra alatt elkészült, vasárnap óta pedig Pannonhalma dísze. A nyugdíjas tűzoltó azt mondja, hogy a rossz idő beköszöntéig, szeptemberig biztosan mosolyognak a medvék a település lakóira és a turistákra. Tavaly bácsit és nénit formázott a bálákból, ezek után, mint mondja, kötelező lesz jövőre is alkotnia valamit.