Szabadulószobává alakítják Pannonhalma patinás épületét

Bagó Ferenc polgármestertől tudjuk: azt a házat újítják most fel, amelyben a 18 éves koráig Győrszentmártonban élt Hernádi Gyula író is nevelkedett, hiszen itt dolgozott apja, a főjegyző. Az 1870-ben épült főszolgabírói épület akkor bizonyára más képet mutatott, később az enyészeté lett, s valószínűleg csak véletlenül nem került műemléki védettség alá. Sokáig szociális bérlakások voltak benne, aztán már azok sem, kis híján összeomlott. A helyi Annus Péternek szívügye maradt az épület sorsa, megvette, s a Pannonhalma és Térsége Fejlesztésért Alapítvány gondjaira bízta.Az alapítvány az önkormányzattal együttműködve felújíttatja és szabadulószobát alakít ki az épületből Hartmann Tihamér tervei alapján. Magánerőt ad hozzá, de a költség oroszlánrésze – 123 millió forint – európai uniós és hazai támogatás. S bár az alapkövet tegnap rakta le Kara Ákos államtitkár és Bagó Ferenc polgármester, a munka már június óta folyik, a kiírás szerint jövő április 16-ra el is készül vele a Loland Építő Kft. Úgy tudjuk, a szabadulószobák közt lesz fiktív plébánosi szoba és egy főapáti iroda is, ahol rejtélyek várják a gyereket, felnőttet. Kémekként megszerezzük a szultán sátrából a titkos haditervet, és jó órás fejtörő játék várja a turistát – játékmesterrel együtt.Kara Ákos és Bagó Ferenc mellett beszédet mondott az alapítványt képviselő Kaszap András, aki megköszönte az állami pénzből és magánerőből álló támogatást, a stratégia kialakításában részt vevő önkormányzat együttműködését, s elsősorban Annus Péter állhatatos munkáját és felajánlását.Bagó Ferenc a Kisalföldnek elmondta: a város turisztikai fejlődésének része most egy 100 személyes étterem is, mivel a városban jelenleg nincs. A volt téesziroda helyén jövő augusztusban szeretnék átadni, egy inter- aktív teremmel együtt, ahol például török kori csatákat, királyi termeket mutatnak be. Épül 62 autó- és 4 buszparkoló, a komplexumban biciklitároló és szerviz is helyet kap majd az elkészülő kerékpárút miatt.Kara Ákos ehhez hozzátette: a Győr–Pannonhalma kerékpárút ügye épp most kapott lökést, s ha minden jól megy, 2020 őszére kész lesz.