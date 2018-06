Startup Rooftop Meetup Győrben, esőben?

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.459747121130071.1073741838.343379712766813&type=1&l=20db57c396

A szabadtéri rendezvénynek az időjárás az közbeszólt, talán ugyanúgy mint a Startup életben: valamit eltervezünk és a vállalkozásban nem úgy alakulnak a dolgok. Az elmúlt hónap egyetlen esős napján sajnos nehéz lett volna a Kamara tetőteraszán networkingelni. Így a rooftop party-t stílusosan a Kamara aulájában rendezték meg.Az meetupon több mint 110 fiatal vett részt. Talán ennyi fiatal egész évben nem járt az Iparkamarában.“A Kamara rengeteg lehetőséget biztosít fiatal vállalkozóknak legyen szó képzésekről, tanácsadásról vagy külföldi utakról" – mondta Kalmárné dr. Hollósi Erika győri kamarai titkár.Az előadások alatt volt szó a jövő marketing trendjeiről, a külföldi piacra lépés nehézségeiről, a kockázati tőkéről. A helyi kötődésű Végh Andris mondta el, hogy miért ér meg egy kisvárosnak több száz millió forintot az, hogy Tour de France állomás legyen és ebből hogyan tanulhat Győr.Páti Dia, a startITup Győr közösség egyik meghatározó alakja és alapítója, olyan célokról számolt be ami arra utal, hogy a győri Startup élet nem fog lelassulni a jövőben sem. Augusztusban magyar-amerikai Entrepreneur Leadership Academy lesz Győrben, szeptember Győr első TEDx rendezvénye kerül megrendezésre és a Startup Szerdák is már be vannak táblázva év végéig.Szabó Krisztián az INPUT program területi koordinátora elmondta, hogy a startup élet tele van buktatókkal utalva erre vállával történt balesetére. Annak ellenére, hogy egyik keze fel volt kötve mindenkit buzdított az esemény utáni kapcsolatépítésre, hiszen ez a Startup Szerda legfontosabb része.A networkinghez minden adott volt: egy fiatal győri lemezlovas, Bence gondoskodott arról, hogy az aulában is rooftop hangulat legyen, valamint a Heineken Hungária felajánlásával a résztvevők prémium belga meggysöröket kóstolhattak.“Nagyszerű volt látni, hogy ilyen sokan eljöttek a félévzáró Startup Szerdára. Furcsa belegondolni, hogy egy éve amikor ezt a kezdeményezést elkezdtük, alig pár tucat ember jött el és ma több mint 100 embert mozgattunk meg.A Startup Szerdák mellett elkezdtük a Startup Pannónia kezdeményezést, melynek célja a régió és az ausztriai burgenlandi startup ökoszisztémák összekapcsolása.Ennek első állomása egy közös osztrák-magyar kick off esemény lesz a joisi Hillinger pincészetben június 20-án, melyre várjuk a régió és a régión túli startupperek jelentkezését" – mondta Tüske Tamás StartITup Győr egyik alapítója.