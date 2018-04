Sportos hétvége jön: parkolófutam, Vivicittá Győrben - programajánló

Győr

Győr és környékeÁrkád Győr, parkoló21.30–22 óra: Bemelegítés.22 óra: Start.A rendezvény fővédnökei: Borkai Zsolt, Győr város polgármestere és Mészáros Zoltán, a Rotary magyarországi kormányzója. Nevezési díj: 2500 Ft. Távok: 1 kör: 3100 méter, II. kör: 6200 méter, III. kör: 9300 méter.Infó: www.parkolofutam.hu.Lima Pub & Hostel (Győr, Arany János utca 13.), 15–20 óraVászonzsák készítése bevásárláshoz, papírmerítés, természetismereti társasjátékok.04. 21., szombatRómer-ház, 16–5 óraTo the Rock Music Klub, 21 óraUnderground04. 21., szombatBizarre Klub, 22 óraDM, EBM, Elektro, Alter, az igazi győri Underground Klub. Idén 30 éves a győri Bizarre Klub! Az est folyamán tiszteletét teszi a klub alapítója, aki pár blokk erejéig a lejátszók mögé is odaáll. A belépés díjtalan.Újvárosi Művelődési Ház, 18 óraTirami sú címmel Visky András monodrámája látható Szlúka Brigitta, a Soproni Petőfi Színház színművésze előadásában. Dramaturg: Magyar Kató Blanka.Visky András Megöltem az anyámat című monológja és azonos című identitásjátéka alapján készült Szlúka Brigitta előadása, mely történet a román rendszerváltozást megelőző években kezdődik. A mű egy Bernadett nevű árva lány töredékes emlékképeiből összeálló életrajz. Címével ellentétben nem vérfagyasztó tragédia, a szerző maga írta, hogy szeretné „a nevetés által megmutatni a sírást és fordítva: a sírás által a nevetést".Jegyár: 1500 Ft, diák- és nyugdíjasjegy: 1000 Ft.Esterházy-palota, 18 óraDrMáriás önálló kiállításának megnyitója.A kiállításhoz kapcsolódó programok: 20 óra: A kiállításhoz kiadott művészeti album bemutatója – Fábry Sándor. Helyszín: Rómer-ház. 22 óra: Tudósok – lemezbemutató koncert. Helyszín: Rómer-ház.Egyetemi hangversenyterem, 16 óraFlesch Károly-hangversenybérlet. Műsor: J. Brahms: B-dúr szextett, op. 18. Pacsay A.: Éjszakai látképek – csellókvartett (ősbemutató). Zenélnek a Győri Filharmonikus Zenekar művészei. Jegyár: 3000 Ft.Generációk Háza Művelődési Központ, 13–18.30 óraA Vissza Édenbe rendezvényt a természet védelmére kezdeményezték, ami gyakorlati lehetőséget kínál mind városi, mind falusi környezetben élők számára, hogy egyénileg hogyan járulhatnak hozzá a fenntartható élethez, hiszen az igazi tudás az, amit az ember az életében megteremt.A természet a legjobb tanító! Megingathatatlanul követi a teremtés törvényeit, miközben a viszonzás igénye nélkül kínálja javait az emberiségnek. Ám az emberiség messzemenően visszaélt a természet bőkezűségével. Pogram:10 óra: Gyermek művészeti kiállítás, megnyitó. 10.30–11.30 óra: Kézműves-foglalkozás, Pötyi Rendezvény, Győr. 11–12 óra: Facsemete-átvétel. Előadások az „Életem az üzenetem" mottóra fűzve. 13 óra: Megnyitó. 13.05 óra: Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna: A népi kultúra örök értékei. 14.10 óra: Dr. Dőry István: Így élni jó! 15.15 óra: Kökény Attila: A gyökerek ereje. 16.20 óra: Fórum – Életmód-inspiráció. Dőry István, Kökény Attila, Fanó Magdolna: A természet a legjobb tanító – szépségek és viszontagságok. Takács család – városból családi birtokra költöztünk. Németh Mónika – Családi biogazdaság bemutatása. 17 óra: Váczi Vincent – Földünk és az emberi értékek. 17.45. óra: Kajárpéci Vízirevü: Dzsungel könnye – avagy többet ésszel, mint láncfűrésszel!Környezettudatos vásári konzekvencia egylevonásban.Zrínyi Ilona Általános Iskola, 10 órátólIngyenes mérésekkel, szűrésekkel, tanácsadásokkal és ételkóstolóval várják a község lakóit – a gyermekeket közlekedési játékokkal, elsősegélynyújtó gyakorlatokkal, szájhigiénés tanácsadással és játszóházzal.Sopron és környékeBúgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óraEsti Kornél és Szabó Benedek és a Galaxisok koncertje. Belépő: 1700/2200 Ft.Critical Mass Afterparty04. 21., szombatBúgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óraA bringásközösség éves megmozdulásának záróeseménye. Belépő: 500 Ft.Marionettszínház, 19 óraMűsor: J. Corigliano: Soliloquy. J. Haydn: F-moll vonósnégyes, Op. 20, No. 5. W. A. Mozart: A-dúr klarinétkvintett, KV. 581. Jegyár: 4000 Ft/db.15 óra: A Soproni Ifjúsági Pódium (SIP) irodalmi kategóriájának (vers, próza, esszé, műfordítás) eredményhirdetése. A képzőművészeti és fotókiállítás megnyitója.16 óra: Gyerekek a pódiumon, avagy „Miből lesz a cserebogár?". A Sarkady Sándor versmondó nap díjazottjainak gálaműsora.17 óra: Cimbora címmel T. Horváth József zenés-verses műsora soproni költők műveiből.04. 22., vasárnap16 óra: Irodalmi est az 55 éve alakult SFMK tiszteletére a Petőfi Színház művészeinek közreműködésével (Soproni Fiatalok Művészeti Kollégiuma).Pannonia Hotel Európa Terme, 18 óraHalmos Erika zongoratanár Erdei Simonnal, Jacsó Erika fuvolatanár pedig Major Júliával lép fel a tanárok és egykori tanítványaik koncertjén. A belépés díjtalan.Munkácsy Terem, 17 óraBors István és Soltra E. Tamás kiállításának megnyitója. A tárlat május 13-ig látható. Belépő: 700 Ft, diák, nyugdíjas: 500 Ft.IKSZT rendezvényterme, 15 óraA Bolero Tánc- és Sportegyesület hagyományos jótékonysági gálája.A programot vendégfellépők produkciói színesítik. A jótékonysági gálaest teljes bevételét a világbajnokság költségeinek csökkentésére fordítják.Mosonmagyaróvár és környékeFlesch-központ, 10 órától10 óra: A nap a Kalimpa Színház gyerekdarabjával kezdődik, amit élő zenés, ütőhangszeres kíséret tesz színesebbé. Az előadást követően hangszerbemutató várja az érdeklődőket, a kiállítók segítségével lehetőség nyílik az ütőhangszerek kipróbálására is. A délelőtt folyamán kezdetét veszi a II. Bükki Attila-emlékverseny kisiskolások számára, ahol országosan ismert és elismert szakemberek előtt adhatnak számot tudásukról a versenyzők. Az eredményhirdetést követően, 16 óra: Dobworkshop és bemutató Gerendás Dániel vezetésével. 18 óra: Gálakoncert. A belépés díjtalan!Fehér Ló Közösségi Ház, 17 óraA hagyományos kórustalálkozón a város énekkarai adnak műsort a zeneszerető közönségnek.Flesch-központ, 18 óraA Mofém Fúvószenekar jótékonysági tavaszi hangversenye meglepetésvendégekkel. A belépés díjtalan, adományokat köszönettel fogadnak.Fehér Ló Közösségi HázA tánc világnapja tiszteletére.04. 20., péntek17.30 óra: FolklórműsorA gazdag program a magyarság népművészetének hagyományait eleveníti fel, megmutatva a folklór napjainkban is élő teljességét. A belépőjegy ára: 700 Ft.04. 27., péntek17.30 óra: Ünnepi gálaműsor Szigeti Gábor táncpedagógus emlékére.A programon a város valamennyi táncstílusban táncoló közössége helyet és bemutatkozási lehetőséget kap. Vendégek: a Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium növendékei. Belépőjegy: 700 Ft.Fehér Ló Közösségi Ház10 óra: Babaszínház: Horgász-hóka-móka. A Babos Bábos Társulat előadása. A belépőjegy ára, gyerekjegy: 800 Ft, felnőttjegy 1200 Ft. Az előadás után kézműveskedés lesz.15 óra: Az „Ártéri erdeink" című kiállítás megnyitója a PÉLDA Egyesület a Szigetközi Gyermekekért szervezésében. A gyermekeket 16 órától egy meglepetésmozival köszöntik. Jegyár: 800 Ft.Wittmann Antal park, 10 óraHarmadik szíves séta a medvehagymás Wittmann Antal parkban a Szív Egyesület Mosonmagyar-óvár és a Herbamesék Gyógynövény és Életmódklub szervezésében. Találkozási pont: lucsonyi Szent Anna-kápolna.Gyülekező: 7.30-kor a Darnó-Hús előtti parkolóbanTavaszi nagytakarításra várja a település minden intézményét, civil szervezetét, minden polgárát (fiatalt, időset, óvodást) két szombat délelőtt is, hogy együtt megtisztítsák a település kül- és belterületét. Gyűjtőzsákokat a szervezők/támogatók biztosítanak! Bővebben: 06-30/4453-801-es számon előzetes jelentkezés/regisztrálás.04. 20., péntekFaluház színházterme, 17 óraA Piarista Diákszínpad előadása: „Forduljon Mr. Psmith-hez" – krimivígjáték.RábaközRábaközi Művelődési Központ, 19 óraA Sziget Színház előadása.