Sportcsillagok a győri Széchenyi István Egyetemen

Egy hajóban: Takács Kincső és Balla Virág mindenből a legjobb mellett döntöttek. A Széchenyi István Egyetemen tanulnak, és győri egyesületben sportolnak. Így jutottak fel a dobogó legfelső fokára és nyerték el a Sportcsillagok ösztöndíjat.

Devecseriné Takács Kincső világbajnok, négyszeres Európa-bajnok kenus. Balla Virág Európa-bajnok kenus. Közös a győri egyesületük, a Graboplast Győri Vízisport Egyesület, közös az edzőjük, Szabados Krisztián, közös a hajójuk, hiszen mindketten C2 500 méteren értek fel legtöbbször a dobogó legfelső fokára, és közös az egyetemük is. Kincső és Virág is a Széchenyi István Egyetem hallgatói.Kincső vendéglátást tanul, utolsó éves, de a szabadon választható tárgyai még hátravannak. Azért döntött a győri egyetem mellett, mert sportpályafutása után mindenképpen a vendéglátásban szeretne elhelyezkedni, természetesen szeretett városában. Így kézenfekvő volt, hogy helyben tanuljon tovább. „Teljes mértékben elégedett vagyok az egyetemmel, és hálával tartozom a tanároknak a rugalmasságukért. Napi két kemény edzésünk van, emellett folytatom párhuzamosan a tanulmányaimat, és ez bizony nagyon nehéz lenne, ha az oktatók nem volnának segítőkészek. Nagyon tetszik, ami oktatnak. Mindent megismerhetünk, a vendéglátás elméletét, gyakorlatát is, a Széchenyi egyetem kiváló alapot, rálátást ad a szakmára" – nyilatkozta Kincső.

A sportcsillagok között: Mozgi Milán szereti a Széchenyi egyetem nyitottságát, az oktatók segítőkészségét.

A világbajnok kenus dédelgetett álma, hogy egyszer saját éttermet nyit, de most természetesen teljes erővel a sportra és a következő olimpiára koncentrál, hogy kijuthasson, és szép eredményt érhessen el az ötkarikás játékokon. Addig is jövőre várja az EB és a VB.Balla Virág rekreációs egészségfejlesztést tanul Széchenyi egyetemen, már csak fél éve van hátra a diplomáig. Fontosnak tartja, hogy a sportpályafutása után a civil életbe is sikerüljön beilleszkedni, és a sport közelében találjon munkát. Egyéni tanrend szerint tanulhat minden félévben. „Sok tanár segít abban, hogy meg tudjam oldani a vizsgaidőszakokat a feszes edzésrend mellett. Nagyon jók az oktatóink, és remek az egyetemi közösség, szeretek a campuson lenni. A győri egyetem melletti döntést egyébként az is segítette, hogy itt van az ország legjobb sportegyesülete, és nem szerettem volna elhagyni kedvenc városomat" – mondja Virág.Az Európa-bajnok Virágot, Kincső C2-es páros társát is a bakonybéli futótáborban értük utol (persze csak telefonon). A programban napi kétszeri futás, 7 és 14 kilométer is szerepel, csodás természeti környezetben. Régóta visszajárnak Bakonybélre, a téli edzőtábor is hozzájárulhat ahhoz, hogy jövőre a vébén dobogózni tudjanak Kincsővel párosban. Virág szeretné fejleszteni közben az egyesét is. Örömmel újságolta, hogy az egyetemi játékokra is meghívást kapott, jövő nyáron Portugáliába, és szeretné úgy alakítani a versenynaptárát, hogy indulhasson is a SZE színeiben. Hosszú távon legfőbb célja természetesen az eredményes olimpiai szereplés, amihez a Széchenyi István Egyetem teljes támogatását is élvezheti.Mozgi Milán Európa-bajnok kajakos, K4 500 méteren állhatott idén a dobogó legfelső fokára. A sport és rekreáció képzést választotta a Széchenyi Egyetemen. „Magam is sportoló vagyok, ebben az irányban akartam továbbtanulni, és majd egyszer a civil életben ehhez kötődően elhelyezkedni, akár edzőként is" – mondja Milán, és hozzáteszi, hogy nagyon szereti az Egyetem nyitottságát, a tanárok segítőkészségét. Jövőre az EB-n és a VB-n akar indulni, később persze az olimpián, és ha már ott lesz, miért ne hozhatná haza aranyérmet.

A Széchenyi István Egyetem Sportcsillagai



Juhász Adrián világ- és Európa-bajnok evezős, Simon Béla világ- és Európa-bajnok evezős, Mozgi Milán Európa-bajnok kajakos, Devecseriné Takács Kincső világbajnok, négyszeres Európa-bajnok kenus, Balla Virág Európa-bajnok kenus, Takács Tamara világ- és kétszeres Európa-bajnok kajakos.

A Sportcsillagok ösztöndíj



A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a magyarországi felsőoktatási intézményekben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben sportoló hallgatók támogatása. Azok a diákok nyerhetik el a rangos ösztöndíjat, akiknek tanulmányi idejük alatt esélyük van olimpiai/paralimpiai versenyszámban Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai/paralimpiai érem megszerzésére. Az ösztöndíjak odaítéléséről Balogh Zoltán miniszter döntött.

A Széchenyi István Egyetem Testnevelési és Sportközpontja az él- és amatőr sportolókat egyaránt nagyon sok lehetőséggel várja. Gyömörei Tamás, a TSK vezetője elmondta, hogy az élsportoló hallgatók mentorálási programban vehetnek részt a campuson, aminek feltétele, hogy egyetemi versenyeken is induljanak a SZE színeiben. A programban a kollégiumi elhelyezéshez kaphatnak segítséget, saját sportösztöndíjra pályázhatnak és tájékoztatják őket külső ösztöndíj lehetőségekről, amilyen például a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj. Egyéni tanrendjük is lehet, vagyis a versenyeken töltött időszakokat igazoltnak tekintik. Ha például éppen vizsgájuk lenne a versenyek alatt, új időpontokat kapnak. Férfi és női kosárlabdában, férfi röplabdában, dzsúdóban, asztaliteniszben, triatlonban és sakkban az egyetem sportegyesülete is várja az élsportolókat és a rendszeresen sportolni vágyókat. A SZE több mint 400 aktív sportegyesületi taggal büszkélkedhet. A TSK az ifjúsági és serdülő sportolókat is örömmel fogadja, a gyerekek a sporton keresztül így már általános- és középiskolás korban megismerkedhetnek az egyetemi élettel. Ha pedig a hallgatók a tanórán kívül, szabadidejükben szeretnének sportolni, a hallgatói sportiroda áll a rendelkezésükre tengernyi lehetőséggel.