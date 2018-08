Sorra cserélik a bosszantó csatornafedeleket Győrben - fotók

Fotó: Mészáros Mátyás

A győri Pápai úti munkálatok okán írtunk (Bosszantó csatornafedelek – Kisalföld, 2018. 08. 04.) a megyei csatornafedelek állapotáról. Győrben a csapadékvíz-csatornákért a városi útkezelő, a szennyvizesért a Pannon-Víz felel. A téma folytatásában azt néztük meg, hogy mi a helyzet a Pannon-Víz kezelésében lévő csatornák fedlapjaival."Más országrészekben az autópályákon nincs akkora forgalom, mint a Szigethy Attila úton – kezdte a tájékoztatást Tóth László diszpécserszolgálat-vezető. – Ezért fokozottan figyelünk az ottani fedelek állapotára. A lakók gyakran kérik cseréjüket." Megtudtuk, hogy jelenleg a legrosszabb állapotú lap a Verseny ABC-nél és a Liezen-Mayer utca torkolatánál található, ezeket rövidesen cserélik.A szabvány az út közepén jelöli ki a szennyvízcsatorna helyét, ezzel együtt a közutak kezelői olykor az egyik sáv közepére helyezik azt. Néha az út alatt két vezeték húzódik, és mivel egymás fölé mégsem helyezhetők, távolra kerülnek egymástól. A Szent Imre út vasúttól kifelé tartó szakaszán a fedeleket állandóan cserélni kell. Ennek is története van.– Hosszú ideig szinte kizárólag errefelé haladt a Balatonra tartó forgalom, a nyolcvanas években nyaranta tömött sorokban pöfögtek el erre a keletnémetek autói. A tervező az előírásnak megfelelően a csatornát középre tervezte, de a kezelőjének döntése értelmében azt a padkától egy méterre helyezték a földbe. Így építkezés közben sem kellett lezárni a forgalmat – ám ezzel a fedlapok éppen a járművek kerekei alá kerültek, és azóta irgalmatlan terhelést kapnak. „Máig érezzük a döntés hatását: minden évben négy-öt fedelet kell cserélnünk, általában a lakók bejelentései alapján – mondta Tóth László.– A leginkább megsüllyedtek idén is sorra kerülnek. A Pápai úton a Pannon-Víz kezelésében csak három fedél található. Az út elején, egy rövid szakaszon két csatorna húzódik az út alatt, majd a szennyvízvezeték kikanyarodik az út menti zöldsávba. Ám ha már az útkezelő cseréli a saját aknafedeleit, akkor a Pannon-Víz sem tétlenkedik, és „a közelben, a volt dobozgyár mellett cseréljük a három csattogó csatornafedelet".Végezetül Tóth Lászlótól megtudtuk, hogy a fedélen átmenő kerekeknek mindig lesz hangjuk. "Ha a felületük sima lenne, alig lenne zaj, de akkor megcsúszna az autók kereke. Ezért a fedelek bordásak és zajosak" – fejezte be Tóth László, aki hozzátette:– Valóban, a városban több csatornafedél enyhén ferdült, de az előírt sebességgel bátran és biztonságosan közlekedhetünk rajtuk.