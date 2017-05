Sorban újítják fel a szökőkutakat Győrben - fotók

A győri Bisinger sétány közepén található szökőkútnál tartott sajtótájékoztatót pénteken két alpolgármester, Radnóti Ákos és Fekete Dávid, hogy bejelentse: Kerényi Jenő 1970-ben készült Faun és nimfák című alkotását is felújítják idén. A munkálatok során a 9 méter átmérőjű medence mozaikburkolatát kicserélik, elvégzik a szükséges szerkezeti javításokat, a repedések helyreállítását, megtisztítják a mellvédfalat, a bronzszobrokat és a szobortartó kőtömböket. A tönkrement vízgépészeti rendszert is felújítják, hogy helyreállítsák az eredeti vízképet. A talapzatban újra működni fog a világítás.Radnóti Ákos kifejtette: 2014-ben számba vették a városban található, a Győr-Szol Zrt. kezelésében található szobrokat, domborműveket, szökőkutakat, csobogókat és egyéb alkotásokat. Összesen 250 ilyen van. Elhatározták, hogy programot indítanak a rossz állapotúak rekonstrukciójára. Ennek részeként hozták rendbe tavaly a megyeháza téri szökőkutat, a Radó-szigeti Vénusz-szobor csobogóját és a Kuopio parki csobogót is.

Idén a Bisinger sétányon kívül még egy helyen lesznek munkálatok. Felújítják a Hotel Rába előtti, Borsos Miklós által 1976-ban készített műalkotást és csobogót, amely az Ölelkező formák címet viseli. Ott ugyancsak elengedhetetlen a vízgépészeti rendszer teljes korszerűsítése. A szakemberek új gépházaknát építenek és vízforgatásos rendszert alakítanak ki. Emellett többek között a márvány szobortestet is megtisztítják.