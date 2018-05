Soproni hajléktalangyilkosság - "Ritkán találkozunk ilyen kirívó brutalitásról árulkodó sérülésekkel"

Dr. Habony János tanácsa a jövő héten dönt, V. Sándor védője irgalmas ítéletet kért. Fotó: Béres Márton

A két férfi egymásra hárítja a felelősség oroszlánrészét, a vád mindegyikre életfogytiglant kér.

Egymásra vall a két férfi, akiket társtettesként elkövetett gyilkossággal vádolnak, tettüket különösen kegyetlenül nyereségvágyból követték el 2016. december 10-én Sopronban.Az 59 éves hajléktalan agyonverésével vádolt 27 éves P. Mihály volt a gyilkos az ügyészség szerint, míg a nála 8 évvel idősebb társa csak állt ott és legalább háromszor a földön fekvőbe rúgott. „Nagyon megbántam" – ennyit mondott végül a tényleges elkövetéssel vádolt fiatalabb, s „nem bántottam senkit" – vallotta társa.Az előbbi a nyomozás elején még tanúként hazudta, hogy nem is ismerte B. Zoltánt, társa a kezdetektől vallja, hogy fosztogatni mentek B. Zoltánhoz, s ő nem állította le társát. Szégyene pedig az – fogalmazott védője, dr. Plenter Nándor perbeszédében –, hogy végül valóban magához vette azt a néhány reklámszatyornyi „értéket", a hajléktalan limlomjait. Amelyekről aztán a munkásszállón közösen megállapították, hogy értéktelenek, s a leélt cipőt, ruhát, amiért a férfinek kínhalált kellett halnia, a kukába dobták.A hajléktalan rosszkor ért oda a feltépett ajtajú lakókocsihoz, az idősebb tolvaj kint volt, míg az őt korábból ismerő ifj. P. Mihály odabent kutatott. „Mit csinálsz?" – kérdezte Sándortól, mire Mihály kirontott, ököllel sorozott az arcába. Karókat kapott fel, ütötte a fején és testszerte. Végül 20 kilós raklapot ejtett a nyakára, s eközben – a főügyészség szerint – V. Sándor belerúgott az acélbetétes bakanccsal. A bakancs nincs meg, mert eldobta.Az ügyész, dr. Mészáros Zsolt életfogytiglant kér, míg a rúgással vádolt kirendelt védője azt, hogy csak bűnsegédként ítéljék el védencét – ezzel egyébként az életfogytiglant elkerülné. A halálos csapásokkal vádolt P. Mihály kirendelt védője, dr. Rácz Ferenc megpróbálkozott azzal, hogy egyébként analfabéta védence tettét gondatlan testi sértésnek minősítsék. S bár az ügyész megfogalmazása szerint szinte „péppé verte az áldozat fejét", enyhe értelmi fogyatékossága miatt talán nem számolt a sértett halálával. Az is a védőbeszédből derült ki, hogy a hajléktalan mindig raklappal támasztotta ki a kocsija ajtaját, P. Mihály pedig nemes egyszerűséggel azzal védekezik, hogy a raklapot épp a helyére akarta rakni, amikor véletlenül a földön fekvőre ejtette.Azt is vallotta: „csak bántottam, nem öltem meg", de ez ügyvédje szerint a gyenge kifejezésmódjából ered, s úgy érti: csak bántani akartuk, nem megölni.A munkásszállón élő P. Mihály apjával maga is lakott korábban ebben a lakókocsiban, ismerte hát B. Zoltánt, aki magának való ember volt. Családja nem lévén néha átjárt hozzá borozni közelben tengődő sorstársa, T. Róbert. Ő talált rá a holttestre, de a Győri Törvényszék már nem tudta meghallgatni, mert idén februárban súlyos égési sérüléseket szenvedett a Jereván-lakótelep mögött kigyulladt bódéban. Mellette egy másik hajléktalan életét vesztette.