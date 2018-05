Sokoldalú bábszínészek - A közönség tapsa mellé hab a tortán a TAPS-díj

Általános iskolai barátnője csalta el a főváros Mátyásföld részén élő Föglein Fruzsinát egy amatőr színjátszó kör hirdetésére, a szomszéd kerületbe. A látogatásból életre szóló szerelem lett, három sikertelen prózai nekirugaszkodás után negyedszerre báb szakon felvételt nyert a Színház- és Filmművészeti Egyetemre. Ez a negyedik már egészen mást jelentett a diplomáját tavaly megszerző bábszínésznő részére: „Hogy valami miért sikerül vagy miért nem, azt az ember csak hosszabb folyamat végén tudja feldolgozni. Nekem is meg kellett küzdenem a mai eredményekért – gondolkodik el a nem is olyan régi emlékein. – Az egyetem évei alatt megtanultam, hogy az a formai sokszínűség, amelyet ez a műfaj adni tud, kimeríthetetlen. Talán három éve éreztem úgy, hogy befogadott a pálya."Győrben egyetemi gyakorlatán három éve Az új nagyiban debütált, azóta a nyolcadik darabjánál tart. Megszokta, megszerette a várost, a feladatok sem kerülték el: „A TAPS-díjra jelölést feltehetően A halhatatlanságra vágyó királyfinak köszönhetem, amely abszolút bábos munka maszkokkal, benne négy, egészen más jellemet kell megformálnom, nincs híján tehát az összetettségnek – fogalmaz a Makrancos Kata juniorban is szereplő 27 éves Föglein Fruzsina.

Már-már feladtam, amikor találkoztam a bábszakmával, és rendkívüli módon megtetszett tárgyakkal kifejezni érzelmeket, történéseket - Föglein Fruzsina

Föglein Fruzsina úgy érzi, hogy elfogadta a szakma.

– Szívesen csinálom, már a jövő évadra is megvan a szerződésem, alakulóban a műsorterv is. Szabadidőmben, ha hozzá a nap is süt, fogok egy könyvet meg egy fagyit, és kiülök a Radó-szigetre. A legalkalmasabb hely olvasni és feltöltődni."A debreceni származású Vitányi-Juhász Istvánnal kis túlzással régi ismerősként üdvözöljük egymást, mert tavaly is szerepelt a TAPS-díj jelöltjei között. „Nincs ezzel semmi gondom, majd a nézők és az olvasók eldöntik, kit tartanak érdemesnek a tökéletesség gömbjének elnyerésére – fejtegeti a 32 éves bábművész, és szinte kérés nélkül sorolja a közelmúlt munkáit.

Sűrű évad nagyján vagyok túl, ha jól számolom, legalább kétszáz előadással - Vitányi-Juhász István

Vitányi-Juhász István továbbra is Győrben erősíti a társulatot.

Mit jelent a TAPS?



A mozaikszó jelentése: Tehetséges Alkotók Publikum Sikere. A TAPS-díjat azért alapítottuk, hogy megkeressük évad végén a nézők kedvenceit.

A gála május 17-én este hat órakor kezdődik a Richter Teremben. Házigazdája az ötven éve hivatásos Győri Filharmonikus Zenekar, díszvendége és díjátadója Vásáry Tamás, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas zongoraművész és karmester lesz.

A TAPS-díjakat, melyek gömb alakja a tökéletességet szimbolizálja, évről évre a Borsodi Műhely és az Alexovics Kft. készíti el.

– Hátravan május 20-án a Hamupipőke bemutatója, amelyben Fülöp királyfi szerepét osztották rám. A Hamupipőke, a Münchausen báró kalandjai és a Makrancos Kata junior prózai feladatokat adnak. Nemcsak Győrben, Tatabányán is játsszuk a Misi mókus kalandjait, ebben báb mögül kell szerepelni, miként a Frakk, a macskák rémében is. Ehhez tegyük hozzá A szigetlakó című komplex színházi nevelési program előadásait ötödik-hatodik osztályosoknak, és mellette még Rab Vikivel csináljuk a Síppal-dobbal elnevezésű csecsemőszínházat, abban én vagyok a meglehetősen zajos dob…"Természetesen a jövő is szóba került a beszélgetés során, erről így vall Vitányi-Juhász István: „Abszolút célom továbbra is a győri vonal erősítése. Közben lassan gondolnom kell a családalapításra, ehhez már meg is találtam a páromat. Nagyon örülök annak, hogy nem egy évre, hanem hosszabb távra tervez velem a Vaskakas, a megbeszélések ugyanis erre utalnak. Majd később, valamikor tervezem egyszemélyes előadás létrehozását is, de ez még képlékeny. Egyelőre a legfontosabb, hogy megköszönjem az elmúlt négy győri bábszínházi évem előadásain a közönségtől kapott sok-sok tapsot.