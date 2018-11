Sokat lépnek a nemakosok

A Nemak mexikói központja által indított megmérettetésben 11 ország Nemak-gyárának ötfős csapatai mérték a naponta megtett lépéseiket.A lépésszámot online rögzítették a résztvevők, így a verseny három hónapja során naprakészen lehetett nyomon követni, hogy mely csapatok vannak „lépéselőnyben", azaz gyalogoltak a legtöbbet. Ez az akció beleillik a Nemak győri gyárának törekvésébe is, ami az egészséges, sportos életmódot támogatja a saját dolgozói között is.A Nemak 36 gyárából közel 180 csapat jelentkezett a kihívásra, köztük a győri üzemből is. A dolgozók lépésszámláló karórával mérték a teljesítményüket. Jó hír, hogy a győri csapatok igazán sportosnak bizonyultak: többen is a mezőny első harmadában végeztek. A nem hivatalos eredmények alapján a Global Step Challenge kihívásán a Nemak vállalatcsoport részt vevő dolgozói összesen közel 700 millió lépést tettek meg, amellyel a csapatok közel 140-szer sétálták volna körbe a Földet az Egyenlítő mentén.