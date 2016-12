Sofőrök fűtik éjszaka a buszokat Győrben

Karácsony előtt két téma uralta a közgyűlést: részben a hulladékszállítás, részben a buszközlekedés. Fotó: Bertleff András

A hulladékszállítás tematizálta a közgyűlés szerdai ülését, leginkább az a kérdéskör, hogy a nemzeti hulladékgazdálkodó (NHKV) tartozik vagy sem a GYHG-nak, s ha igen, mennyivel. Sági Géza, a Győr-Szol elnök-vezérigazgatója rövidre zárta a kérdést: nem tartozik, ugyanis épp a közgyűlés napján utalta át a harmadik negyedéves elszámolási díjat az állami cég a helyi szolgáltatónak. Tény, hogy a számlázást a GYHG végezte eddig (a NHKV helyett és nevében), de mint kiderült, ezért is fizetett a nemzeti hulladékszállító a győrieknek.Az ellenzéket – mindenekelőtt Varga Márkot, a Magyar Szocialista Párt és az Együtt alkotta Győri Baloldal frakcióvezető-helyettesét – ugyanakkor nehéz volt meggyőzni arról, hogy az államosítás bevált és jól működik. A cikk elején említett „garancsizás" az ő nevéhez fűződik, s arra vonatkozott, hogy az ismert vállalkozó cége nem tudott működőképes számlázási rendszert kialakítani.A kormánypárti oldalon a kemény riposztokat ezúttal Radnóti Ákos alpolgármester vállalta be, a zöld rendszámú autók esetleges ingyenes parkolására vonatkozó ellenzéki felvetésnél sütötte el a „kommunista hozzáállást", hogy „legyen minden ingyenes". Aztán pedig „ellenzéki törpepártokkal" kínálta meg a kisebbségben lévő képviselőtársait, akik ki is kérték ezt maguknak.

A hulladékszállításon kívül a buszokra, illetve a járatbővítésre vonatkozó előterjesztés érintheti leginkább a győri, illetve Győr környéki olvasókat. Térjünk is ki rá. Az ipari parkba járó új buszjárat nagy segítséget jelent az ott dolgozóknak – ebben semmi vita nem volt a két oldal között. Az izgalmas kérdések ezt követően jöttek, s most a képviselők nem egymásnak tették fel ezeket, hanem az ÉNYKK jelen lévő vezetőjének, Derdák Miklós üzemeltetési főigazgatónak.A jobbikos Fodor Roland vetette fel, hogy valóban azért tudnak idén a hidegben is elindulni a buszok, mert a sofőröknek az is feladatuk, hogy éjjel-hajnalban fűtsék a járműveket? Aztán pedig Fekete Dávid alpolgármester, majd Borkai Zsolt polgármester is azt a kérdést forszírozta, hogy az ÉNYKK a 61 plusz 40 új buszából mennyi érkezik majd a győri flottához, amelynek átlagéletkora – megírtuk mi is korábban – már a húszhoz közelít.Az ÉNYKK illetékes vezetője megerősítette, hogy októbertől „fagyszolgálatot" tartanak fenn, pontosan azért, hogy ne ismétlődjön meg az a helyzet, ami tavaly ilyenkor volt. Jól emlékszünk: volt olyan reggel, amikor húsz-harminc busz nem tudott elindulni a hideg miatt. A fagyszolgálatban részt vevő munkatársak pénzt kapnak a munkájukért – derült ki Derdák Miklós válaszából.Azt viszont nagyon nehéz volt kihúzni az ÉNYKK üzemeltetési igazgatójából, hogy az említett mintegy száz buszból mennyi kerül Győrbe. Azt lehetett tudni, hogy az idei, első körös 61-ből egy sem jutott. De a jövőre tervezett, újabb 40-ből? A válasz többszöri felvetésre (Borkai Zsolt kétszer is visszatért a konkrét számokra, mert a választ megkerülte a Volán-társaság vezetője), hogy ezek a járművek helyközi járatok lesznek. Azoknak más a kialakításuk, a helyi forgalomban nem is használhatók.Ezt lefordítva tehát azt jelenti, hogy a győri városi közlekedésbe nem jut belőlük. Kis öröm is öröm azért: a második körös 40 buszból 11–12 Győr-Moson-Sopron megyébe jut – jelentette be Derdák Miklós a győri közgyűlés előtt.