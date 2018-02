Sikeresen szerepelt a Mobilis csapata a nemzetközi versenyen

A Nemak-Mobilis LEGO mentorprogram támogatásának köszönhetően idén már 8 győri csapat indult a 9-16 éves diákok részvételével zajló FIRST LEGO League nemzetközi robotépítő és -programozó versenysorozat idei küzdelmein.A Mobilis Bits a decemberi győri regionális versenyről jutott tovább a kelet-közép-európai elődöntőbe, amelyen a legjobb magyar, szlovák, cseh és lengyel robotépítő diákcsapatok mérték össze tudásukat.Az FLL-t elsősorban komplexitása emeli ki a hasonló robotversenyek sorából. Az eredményes szereplés elengedhetetlen feltétele, hogy a magas színvonalú programozás mellett a kutatási, a kommunikációs és a csapatmunkát tesztelő feladatot is eredményesen oldják meg a csapatok. A Mobilis Bits tagjainak kitűnően sikerült mindez, a 12-15 éves fiatalokból álló győri gárda minden versenyszámban magas színvonalú teljesítményt nyújtott. A tudományos élményközpont csapata a leglátványosabb versenyszámban, a robot játék menetben is jócskán felülmúlta a regionális versenyen elért eredményét, így végül összetettben az értékes 7. helyet szerezte meg.

A sikeres szereplés a Nemak-Mobilis mentorprogram hosszú évek óta tartó tudatos építkezésének eredménye. A fiatal győri csapat első versenyén az FLL szellemiségének megfelelően a rutinosabb csapatoktól tanulás és a versenysorozat légkörének megismerése lehetett reális cél, a második – immár a Mobilisben rendezett – regionális versenyről pedig már az elmúlt szezonban is kijutott a nemzetközi színtérre a Mobilis Bits. A tavalyi elődöntőn nyújtott tisztes helytállást követően, az akkor szerzett tapasztalatokból építkezve idén már komolyabb célokkal utazott Lengyelországba a győri csapat, amely hétvégi teljesítményével a nemzetközi mezőnyben is letette névjegyét. Az elődöntő zsűritagjai és versenybírái, valamint a rivális csapatok már Közép-Európa legjobb gárdái között tartják számon a győri élményközpont csapatát!Sikeresen szerepelt a Mobilis Bits csapata a FIRST LEGO League nemzetközi robotépítő és -programozó verseny közép-európai elődöntőjén, amelyet a lengyelországi Łódž városában rendeztek a hétvégén. A győri diákok minden versenyszámban kiegyensúlyozott, magas színvonalú teljesítményt nyújtottak és a 27 csapatos mezőny 7. helyén végeztek, második legjobb magyar csapatként csupán hajszállal lemaradva a több mint 1000 csapat részvételével zajló versenysorozat európai döntőjéről.

Angster Zsófia, Buruzs Anna Katica, Erdélyi András, Kalocsa Ádám, Pőcze Tamás, Reider Norbert, Takács Ármin és Végh Máté.Boros Norbert, a Széchenyi István Egyetem tanszéki mérnöke és a Mobilis demonstrátora, valamint Trescsik Hanna, a Széchenyi István Egyetem óraadója és a Mobilis vezető demonstrátora.