Sikeres nyílt napot tartottak a győri tűzoltólaktanyában - fotók

A Munkácsy úti épületbe már kora délelőtt sorban érkeztek az ovis és iskolás csoportok, de sok szülő, nagyszülő is elhozta gyermekét vagy unokáját, hogy megnézzék a tűzoltó autókat. A szertárban a tűzoltók bemutatták a járműveket, az azokon található eszközöket, s elmagyarázták a kicsiknek, mit mire használnak. A megyei tűzmegelőzési bizottság gyermekeknek szóló kiadványait örömmel nézegették a kicsik és sokan felpróbálták a tűzoltók védőruháját és sisakját is.

A próbariasztást nagyon sokan várták, és a tűzoltók rúdon lecsúszását, gyors öltözését tapssal jutalmazták. A puttonyfecskendős célba lövés a legkisebbek körében aratott sikert, a nagyobbak már a veszélyes anyagokat ábrázoló kocka kirakását is kipróbálták és sokáig csodálták az új gépjárműfecskendőket. A különböző állomásoknál kisebb „dugók" is kialakultak időnként, pár percet várniuk kellett a kicsiknek, míg egyik csoport befejezte a nézelődést, aztán kerültek ők is sorra.

A nap folyamán több százan éltek - óvodások, iskolások és felnőttek - a lehetőséggel, hogy közelebbről megnézzék a tűzoltóautókat és a szakfelszereléseket. A gyerekek mosolyogva ígérték, hogy legközelebb is visszajönnek.

A nyílt nap célja, hogy megismertesse a katasztrófavédelem szervezetét az érdeklődőkkel, feladataikat, eszközeiket bemutassa, bepillantást engedjen a tűzoltók mindennapi munkájába.