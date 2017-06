Sikeres évadot zárt a Győri Balett - fotók

Sikeres évadot zárt a Győri Balett, amely jelenleg a 14. nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) július 23-i nyitóünnepségére készül - mondta a szerdán tartott évadzáró társulati ülést követően Kiss János, a balett igazgatója az MTI-nek.A 37. évadát záró társulatnak három bemutatója volt a 2016-2017-es évadban, a Rómeó és Júlia, A diótörő és a Kodály-emlékév kapcsán készült Romance. Több hazai városban is felléptek, s 16 külföldi előadásuk volt, egyebek mellett Bécsben, Berlinben, Pozsonyban és Nyizsnyij Novgorodban.Az igazgató hangsúlyozta: egyik legfontosabb küldetésük, hogy egyre több gyerekkel szerettessék meg a táncművészetet. Jó úton haladnak, amelyet A diótörő sikere mellett a 13. Magyar Táncfesztivál keretében megrendezett harmadik gyermektáncfesztivál mutatói is igazolnak. A táncfesztiválnak összesen közel 15 ezer látogatója volt. Június 18. és 25. között 44 produkcióban mintegy 1200 táncművész lépett fel.A jövő évadról az igazgató elmondta, hogy november 11-én lesz legújabb darabjuk, A skarlát betű bemutatója, amelyet Velekei László, a balett művészeti vezetője koreografál. Több külföldi meghívásuk is van már, egyebek mellett Moszkvában is fellépnek majd. A hazai közönség Budapest mellett Szombathelyen, Pécsett és Veszprémben is láthat előadásokat.Kiss János beszélt arról is, hogy hétfőn, a Győri Nemzeti Színház nagyszínpadán már elkezdték a próbákat az EYOF nyitóünnepségére. A próba csütörtöktől az Audi Arénában folytatódik, július 3-tól pedig a Papp László Budapest Arénában próbálnak majd, mert méretében az egyezik meg a nyitóünnepségnek helyet adó ETO Parkkal.A produkcióban hatvan táncos vesz részt, a Győri Balett mellett a Győri Nemzeti Színház táncművészei, valamint a Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola növendékei.