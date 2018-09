Sétával gyűjtöttek beteg gyerekeknek Győrben

Az Amway Hungária immár negyedik alkalommal, idén is megszervezte „10 000 lépés ÉRTED és ÉRTÜK" országos jótékonysági eseményét szeptember 22-23-án. A résztvevők egy kb. 5 kilométeres, frissítő sétával és jelképes részvételi díjjal, 500 forinttal támogathatták hazai gyermekkórházak és gyermekalapítványok nélkülözhetetlen munkáját, de lehetőség volt további adományok befizetésére is. A részvételi díj összegét az Amway megduplázta, ezzel is segítve a kis betegek mihamarabbi felépülését.Győrben szeptember 23-án több mint négyszázan tették meg az 5 kilométeres sétát saját egészségükért és beteg gyermekek gyógyításáért. A jótékonysági program során, a plusz felajánlásokkal együtt összesen több mint nyolcszázezer forint gyűlt össze a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Gyermek Intenzív Osztálya javára.Az országos rendezvényen 11 város vett részt, a távot összesen háromezren gyalogolták le. A sétán befolyt adományok és az Amway támogatásából összesen 3 500 000 forint gyűlt össze a beteg gyermekek javára.