Senkire sem számíthatnak - Győri apa kómában, de él a remény

Krisztina, a kis Zsolti és Rami nagyon várja már, hogy személyesen is velük legyen.

Az Apáca utcában járunk, a győri sétálóutcák szélén, szépen bepucolt ház bejáratához tartunk. A lépcsőházban fakockás padlózat, falépcsők, ódon boltívek. A lakás, amelybe invitálnak minket, takaros, tisztán tartott, meleg családi otthon. Önkormányzati bérlemény, és hála érte, hogy van, ugyanis a családnak aligha volna pénze albérletre. Trautmanné Ajkai Krisztina és férje nehéz örökséggel vágtak neki az életnek. Mindketten állami gondozottak voltak, szülői háttér nem adatott meg nekik. Felnőtt fejjel összekerülve és gyermekeknek életet adva azonban úgy érezték, jó, ha a kicsik megismerik a nagyszülőket, még ha azok el is dobták apát és anyát.Ám sajnos a fogadtatás nem volt szívélyes, így végül csak a férj édesanyjával tartják a kapcsolatot. Nem rajtuk múlt.Trautmanné Ajkai Krisztina a hétéves Zsoltival és a kétéves Ramival együtt fogad, a két kicsi ott rohangál a lábainál. A férj hiányzik: az apa közlekedési technikusként dolgozott, amikor február 12-én autóbalesetet szenvedett, azóta kómában van.„Nem tudni biztosan az okot, talán egy farönk dobta meg a járművet, a lényeg, hogy olyan szerencsétlenül ütötte be a fejét, hogy koponyaalapi bevérzése lett és kómába esett – meséli az asszony. – Bízunk benne, hogy az állapota előbb-utóbb rendeződik, apró javulást észlelünk. Én mindennap megyek a kórházba, fényképeket és videókat mutatok a kicsikről, etetem, itatom őt és úgy látom, lassan tudatára ébred."Segítségük nincs, ha a kicsikre vigyázni kell, akkor a férj öccsére számíthatnak. Krisztina eddig gyeden volt, a napokban ment vissza dolgozni, a szakmája eladó. Sajnos a nagyobbik gyermek is külön gondozást igényel, mert a születésekor vérömleny keletkezett az agyában, emiatt a beszédfejlődése megkésett, gyógypedagógushoz, logopédushoz viszik, státusza szerint sajátos nevelési igényű. „Hátránnyal indult az életben, de be fogja hozni; persze ezért tennünk kell" – teszi hozzá az anya. Az olvasóink jó szándékából a Jóakarat hídján keresztül a családhoz került 150 ezer forint most is jól jön és a későbbiekben még inkább kelleni fog.„Férjem rehabilitációja a budapesti rehabilitációs intézetben folytatódik majd, az ezzel járó kiadások, így például az utazások nagyon sok pénzt visznek el" – mereng Ajkai Krisztina azon, hogyan ossza be az összeget. A kis otthon lakói bizakodva búcsúznak: tudják, hogy hosszú út vár rájuk, a családfő felépülése még messze, de anya és két gyermeke egyformán biztosak benne, hogy egy nap újra együtt lehetnek.