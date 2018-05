Segítő kéz Kisalföld kampány - Ne kallódjon el egyetlen beteg se! A Petz-kórház új rendszert alakít ki

A számítógépes rendszert mutatja be dr. Skaliczky Zoltán – ilyen volt, ilyenlett. S a számok alapján valóban gyorsabb így az ellátás.

Németh Dénes kezelőorvosával, dr. Sipőcz Istvánnal mindent meg tud beszélni. Fotók: H. Baranyai Edina

Egyetlen beteg sem kallódhat el – ha egyetlen mondatban kellene összefoglalni az informatikai rendszer célját, amelyet már átvett s jelenleg is betegadatokkal tölt fel a Petz-kórház, akkor ez így szól.A lényeget dr. Tamás László János főigazgató és helyettese, dr. Skaliczky Zoltán foglalta össze. Abból a helyzetből indultak ki, amellyel két-három évvel ezelőtt a kaposvári kollégáik is szembesültek: annak ellenére, hogy nagyrészt ugyanazon protokoll mentén dolgozik valamennyi hazai kórház, már az első fázisnál nagyon nagy a szórás. Volt olyan kórház, ahol egy hónapon belül az úgynevezett onkoteam elé került a daganatos beteg (ez a team dönt magáról a kezelésről – a szerk.), de olyan intézményt is találtak, ahol hat(!) hónapot kellett arra várni, hogy a szövettani eredmény meglegyen s annak ismeretében döntsenek a kezelésről.A Somogy megyében kidolgozott informatikai rendszer két célt szolgál: mindenekelőtt a betegbiztonságot, másrészt viszont a várakozási idők csökkentését is. A páciens (az adataival) abban a pillanatban bekerül a rendszerbe, hogy daganatgyanú miatt szövettani vizsgálatot végeznek nála. Az informatikai rendszer 15 napot irányoz elő a végleges diagnózis felállítására, amennyiben ez az idő lejárt s nincs még eredmény, azonnal jelzi (figyelmeztető jelzéssel), hogy utána kell nézni a miértnek. Ugyanezt teszi, ha 30 napon belül nem történik meg az onkoteam döntése a kezelésről, s ha az azt követő 15 napon belül valamiért nem kezdődik meg kezelés.Mivel évente csak Győrben kétezer új daganatos beteg kerül be a rendszerbe, ezért érthető, hogy minden páciens nyomon követése szinte lehetetlen csak az emberi memóriára hagyatkozva. Nyilván mindenkinek az érdeke, hogy számon tartsa a saját betegségét/és betegét, de voltak s vannak ma is olyanok, akik a határidőket kevésbé figyelik.De nemcsak az elején, hanem a közepén is figyel ez a rendszer a betegre. Például a kontrollvizsgálatok időpontjánál. Ám a kérdés jogos: attól, hogy piros fénnyel jelez és csipog egy számítógép monitorja, miért garantált, hogy a beteg időben bejut az orvoshoz, illetve a CT-vizsgálatra?„Mert van egy külön iroda, ahol a munkatársak a jelzés után a beteget felhívják, értesítik őt, s ha kell, a vizsgálat időpontjáról is intézkednek" – jön a válasz. A győri Petz-kórházban három, felsőfokú egészségügyi végzettséggel rendelkező munkatárs dolgozik ezen a feladaton. A rendszer most épül ki, ami azt jelenti, hogy osztályonként viszik fel a betegadatokat, s a tervek szerint ősztől már teljes kapacitással működni fog, vagyis minden, daganattal kezelt betegre figyelni fognak.A pácienseknek ugyanazok az adatai kerülnek be, amelyek egyébként is szükségesek, tehát hátrányuk nem származhat ebből, legfeljebb előnyük, hogy az orvosukon kívül az informatikai rendszer is vigyáz rájuk. Két okból lehet kikerülni ebből: ha a beteget gyógyultnak nyilvánítják, s nyilván akkor még, ha elhalálozik.A rendszer kórházon belül működik, az adatokhoz az orvosokon kívül az osztályonként hozzáférési joggal/jelszóval rendelkező szakasszisztensek férnek hozzá. Kaposváron próbálták a háziorvosokat is bevonni, de ott azt tapasztalták, hogy nem nagy a hajlandóság erre. Az eredmények így is jók lettek, ahogy cikkünk első mondatában is láthatták, a felére csökkentették az első – a beteg számára talán legnehezebb – fázist: a gyanú felmerülésétől a kezelés mikéntjéről szóló döntésig vezető utat.Mivel a daganatos betegségek számos fajtája szinte krónikus betegséggé tehető, s a páciensek évekig élhetnek teljes életet, ezért nem kell külön magyarázni azt sem, miért hasznos az informatikai rendszer betegkövető funkciója.Németh Dénes tudatos páciens, aki az orvosával (dr. Sipőcz Istvánnal) rendszeresen megbeszéli a kezelése következő fázisát. Mégis jó példa arra, hogy hosszú éveken keresztül bent marad a rendszerben egy rákkal diagnosztizált beteg:

„Az én betegségem 2013-ban kezdődött, pontosabban akkor tudtam meg, hogy beteg vagyok. Ötvenéves lettem, s egy orvos barátom mondta, most már illenék vastagbélszűrésre mennem. Elmentem, s bár akkor semmilyen tünetet nem észleltem, találtak egy daganatot, amelyről kiderült, hogy rosszindulatú. Megrémültem, természetesen, utána viszont már előrenéztem. Megműtöttek, kemoterápia jött, aztán negyedévente jártam kontrollra. Kétéves tünetmentes időszak után újra daganatot találtak, ezúttal a májamon, de azt is műteni lehetett. Mindent, a mostani kemoterápiát is a kezelőorvosommal beszéltem meg, vele tudok olyanról is tárgyalni, ha egy héttel mondjuk későbbre szeretném halasztani a következő beavatkozást."

A petefészekrák Világnapján



Európában évente több mint 40 ezer nő veszti életét petefészekrák vagy annak szövődménye miatt. Ennél a betegségtípusnál különösen fontos a tünetek pontos ismerete. A diagnózist nehezíti, hogy korai fázisában a petefészekrák tünetei összetéveszthetők az egyszerű bélproblémák tüneteivel, és jelenleg még nincs olyan diagnosztikai szűrőmódszer, amellyel kezdeti stádiumban könnyen kimutatható lenne a betegség. A korai diagnózist csak a rendszeres és tudatos nőgyógyászati vizsgálatok, a betegségről való tájékozódás segíti. Május 8. a petefészekrák világnapja. Európa száz másik betegszervezetével együtt ezen a napon vetítették le Magyarországon is a berlini modell, Nancy Dietze életéről szóló kisfilmet, a Csokoládét. A főszereplő modell betegségén keresztül bemutatja a film a petefészekrákkal küzdőkben felmerülő kételyeket, érzéseiket és vívódásukat. A 31 éves Nancy januárban hunyt el, esete közel sem egyedi. Hazánkban 700 nőt veszítünk el évente a betegség miatt.



„A kisfilm készítésekor Nancy már hetedik éve küzdött a betegségével. Ráktúlélőként és nőként is hihetetlenül mély hatást gyakorolt rám, lenyűgözött az ereje. Észre kell vennünk, hogy túl keveset beszélünk erről a betegségről, pedig itthon a petefészekrák a nyolcadik leggyakoribb a rákos megbetegedések listáján" – mondta el Nagy-Tóth Ildikó, a Mályvavirág Alapítvány elnöke.

Németh Dénes ugyanis éli életét, utazik, horgászik, vadászik, mert a betegsége ellenére teljes életet szeretne élni. Él is. Ahogy mondtuk, ő figyel az időpontokra, s példája a sorstársaknak is üzen: pozitív életszemlélettel az eredmények sok esetben jobbak lehetnek. „Az én betegségemet évekkel ezelőtt nem tudták volna olyan hatékonysággal kezelni, mint most. Ötödik éve harcolok, s aki lát – bár most épp nincs hajam –, nem mondaná meg, hogy beteg vagyok. Ez az idő megtanított arra, hogy tudjak örülni mindennek. A munkára is úgy tekintek, hogy jó, mert meg tudom csinálni."Németh Dénes Jeruzsálembe szeretne eljutni legközelebb, aztán folytatja, mert van miért, van kiért küzdenie.