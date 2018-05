Segítő kéz Kisalföld-kampány: a győri onkológiát támogatja - A szembenézés ereje

A Kisalföld keddi lapszáméban a csekk, de természetesen utalni is lehet



Az újságba befűzve kedden találják meg azt a sárga csekket, amelyen – ha módjuk van rá – adományukat fel tudják adni. Aki utalni szeretné az összeget, az megteheti az alábbi számlaszámon:



12096705-01312657-00100008



Ez utóbbinál a megjegyzés rovatba kérjük, írják be: „Onkológiai kampány 2018" (a csekknél ez nem szükséges).

Mindkét esetben a Lapcom Média Alapítványhoz érkezik a pénz, a kampány végén pedig a teljes összeget a kórháznak utaljuk át.

Együtt – Dr. Herodek Gabriella onkológus főorvos (balra) segíti Janszky Andrea harcát a rákkal. Fotó: H. Baranyai Edina

Írja meg a történetét!



Ha a saját történetével üzenni szeretne sorstársainak, ha véleménye van a témáról, szívesen várjuk üzenetét, levelét a Ha a saját történetével üzenni szeretne sorstársainak, ha véleménye van a témáról, szívesen várjuk üzenetét, levelét a sudara@kisalfold.hu címre.

A Kisalföld-kampány nemcsak az adománygyűjtést tűzte ki célul, hanem azt is, hogy a betegségről tabuk nélkül beszéljünk. Dr. Herodek Gabriella onkológus főorvos, pszichoterápiás szakorvos ül velünk szemben. Jobbján a betege, s talán már a barátja is: Janszky Andrea, a Vaskakas Bábszínház ügyvezető igazgatója. Nála hét éve diagnosztizáltak emlődaganatot. Hosszú utat jártak meg, s még nincs vége, mert a rák másodszor is támadott.Őszinte, egyenes válaszaik kinyitnak egy ajtót, s abban a szobában tényleg nem maradnak tabuk.– Kétségbeesés, bizonytalanság, beszűkülés és megsemmisülés: ez történik az emberrel. A legrosszabb az ezt követő egy-két hét, amely végtelenül hosszúnak tűnik; az ember másra sem tud gondolni, csak a betegségére. S várja, hogy a gyanúból diagnózis is lesz-e. Vagy megúszta.: – Először nem hittem el, hogy ez velem megtörténhet. Amikor elhangzott a lehetősége, az agyam megakadt, semmi többre nem emlékszem abból, amit az orvosom mondott. A férjem velem volt, szerencsére, ő mondta el, mi hangzott el még az orvosi szobában. A tudat tényleg beszűkül ezt követően, mindenben, még egy tüsszentésben is betegséget láttam.– Az újabb megsemmisülést az oldja, amikor már a kezelési terv jön szóba. Van, hogy többször is el kell mondanom, hogy mi vár a betegre, már látom rajta azt, amit Andi is mondott: a függöny lement, gyakorlatilag semmit sem érzékel abból, amit mondok.– Otthon fogtam fel, mi vár rám. A férjemmel átbeszéltünk mindent, azt is, hogy az ismerősöknek sem fogjuk letagadni, hogy mi van velem. Jobb, ha tudják, s nem ijednek meg a látványtól, amikor már nem lesz hajam. Ha tudják, és ha beszélhetünk róla, könnyebben tudnak segíteni, minta csak a hátam mögött beszélhetik meg, hogy „Tudtátok? Az Andi rákos.". A legnehezebben az anyukámnak és a gyerekeimnek mondtam el.: – Sokszor éreztem rosszul magamat amiatt, hogy nekem kellett elmondani a betegnek, hogy daganatos betegsége van. Korábban szinte mindig így küldték hozzánk a betegeket az orvoskollégák, ma már a sebészek, belgyógyászok is elmondják a pácienseknek, hogy a szövettan mit mutat, mi következik. Ez változás az orvosok hozzáállásában, és ez jó.– Én a sebésztől tudtam meg a betegségemet: emlődaganatom van. Akkor szinte mellékes volt, hogy férfi vagy nő-e az orvos, aki az emlőeltávolításról, a kemoterápiáról beszél. Sokkal fontosabb volt számomra, hogy meghallja a kérdéseimet. Azokat is, amelyek nem tartoznak közvetlenül a terápiához. Először az onkológus orvosom is férfi volt – sőt, úgy tudom, hogy a legtöbb emlődaganatos beteget férfi orvos kezeli az onkológián. Nincs ezzel semmi gond, de mivel ez a betegség a nőiességet is igen jelentősen érinti, azért jó, ha van valaki, akivel az „egyéb" dolgokat is meg lehet beszélni. Nekem Gabi volt az, aki annak idején lelkileg fontos tanácsokkal is ellátott: figyelmeztetett, ne várd meg, míg kihullik a hajad, mert ki fog! Nyírd le! Kopaszra! Nem nyírtam, csak amikor már hullott. S akkor értettem meg, hogy mennyire igaza van. Sokkal jobban megviselt, amire nem figyelmeztettek: amikor a körmeimet is elveszítettem. Nem számítottam rá, s így sokként ért.– Van, hogy a férfi elhagyja a beteg feleségét. De olyan is, amikor a nő lép ki a kapcsolatból, emiatt. Volt egy idős házaspár betegem, a férj rajongott a feleségéért, aki azonban az emlőeltávolítás után tükörbe sem bírt nézni, a férje elől is elzárkózott. Láttam a vívódásukat, s hármasban leültünk beszélgetni. Az asszony nem hitte, hogy lehet őt még ezek után is szeretni. Amikor a férje szájából hallotta, hogy dehogynem... kevés ennyire őszinte boldogságot láttam.– Az előző történet egy idős házaspárról szól, de beszélni kell arról a helyzetről is, amikor fiatalok az érintettek. A szexuális életük mehet tönkre egy ilyen betegség során. Féltem én is tükörbe nézni a műtét után. A hét év alatt, amióta küzdök a betegséggel, megtanultam, hogy nem lehet elvárni, hogy mindig az én állapotom, az én nyavalyáim legyenek a fontosak. A hányinger, a kemó... minden. A párom élete nem foroghat csak az én betegségem körül! Aki a pálya szélén áll, annak sokszor sokkal nehezebb, mert úgy érezheti, tehetetlen. S már tudom, mennyit ér az a pillantás, amit a férjétől akkor is megkap az ember, amikor kopasz és nincs melle...– Van, aki mindent megtesz ezért. De olyan páciensem is volt, aki extravagáns helyzetnek látta a kopaszságát, s azt vagányul viselte.– Kalapot, kendőt viseltem ez idő alatt. Otthon nem zavart a kopaszságom, s a barátaim is tudták, mi van velem. De például amikor uszodába megy az ember, s olyan helyen öltözik, ahol külön kabinok nincsenek, fél, hogy mi lesz, ha mondjuk egy kislány meglátja a mellkasát... Vagy ha egy kempingben közös zuhany van. A sorstársak között volt a legkönnyebb megélni ezeket a helyzeteket. Egyszer kalapban mentem egy kemóra, nagyon meleg volt, s a kórteremben levettem azt. Erre a velem szemben ülő is levette a kendőjét. Aztán a tőlem balra, majd jobbra lévő is... Szabadok voltunk.– Az első diagnózis felállításánál én soha nem beszélek százszázalékos gyógyulási esélyről, s nem titkolom el, hogy a kiújulásnak lehet esélye. Ha ez valóban bekövetkezik, sokszor hallom: na akkor nekem végem. Próbálok vigaszt nyújtani, a reményt megcsillantani, de eltitkolni nem szabad, hogy mi várhat a betegre. A terápia folytatásáról soha nem én döntök, hanem ő. Ha folytatni szeretné, folytatjuk. Ha nem, joga van így is dönteni.– Az első diagnózis után úgy álltam neki, hogy meggyógyulok. Éveken át úgy tűnt, sikerült is. Másodszor hallani, hogy rákos vagyok, sokkal nehezebb volt. Azt hiszem, én is elkövettem azt a hibát – s erre mindenkit figyelmeztetek –, hogy a sikeresnek tűnő első kör után elhittem, ezt megúsztam. Elengedtem magam, nem figyeltem olyan dolgokra, amelyekre a betegségem alatt igen. Lehet, hogy most ezért fizetek, de megvívom ezt a harcot is.– A halálhoz sok lépcsőfok vezet, ezt elmondom, s azt is, hogy időt tudunk még adni neki. Ha a hozzátartozó azt kérné, hogy a beteg családtagnak ne mondjam el a várható végkifejletet, de ő mégis azt szeretné, akkor a beteg az első. A legfontosabb, hogy amíg csak lehet, tűzzön ki célokat magának az illető. Olyanokat, amelyeket viszonylag gyorsan el tud érni, s ami után egy újabb jöhet.– A halál gondolata a gyanú pillanatában megfogalmazódik bennünk, s ez végigkísér az utunkon. Én megfogadtam, hogy ha egyszer kimondják, nincs esély, akkor lesz bakancslistám, amit megcsinálok. Nekem szerencsém volt, jó fizikai állapotban ért a betegség, s bár mondták nekem is az ismerőseim, hogy a sugár, a kemoterápia ártalmas is lehet, s hogy vannak alternatív gyógymódok, én a klinikai lehetőségeket választottam. Azt mondtam nekik, olvashatok akár öt éven át is cikkeket a Google-on, az orvosok ugyanennyi ideig tanulták ezt az egyetemen, aztán szakvizsgáztak, meg sok-sok év tapasztalatot szereztek; nem leszek okosabb náluk. Nekik hiszek inkább. Azt is jó látni, hogy míg a szüleim generációjánál egy rákos diagnózis valóban azt jelentette, hogy a rokont, a családtagot rövid időn belül elveszítjük, most már ez nem feltétlenül van így. Persze a természetgyógyászat nagyon sokat segíthet abban, hogy a betegséget jobb állapotban élhessük meg.– Igen, ki kell mondani, hogy a rák számos fajtája szinte krónikus betegséggé szelídíthető. Éveken át lehet uralni és kezelni ezt a betegséget. Én nagyon sokat tanultam a betegeimtől. Rengeteget. Nekik köszönhetően lett más a viszonyom a halálhoz. Van félelem azért bennem. De már el tudom fogadni.