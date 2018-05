Segítő kéz Kisalföld-kampány - Most már Szent Péter elé állhat

Agyemang doktor és asszisztense, Ontokné Zsidi Mónika. Fotó: Mészáros Mátyás

Támogatás

Kampányunk során a tájékoztató cikksorozat mellett a győri Petz-kórház onkológiai centrumának, s persze maguknak a betegeknek gyűjtünk. Két olyan készüléket szeretnénk vásárolni, amelyekkel megelőzhető a kemoterápia miatti hajhullás, illetve egy altatógép beszerzése a célunk, amellyel bizonyos kezelések fájdalommentessé tehetők. A Kisalföld múlt keddi számában befűzve megtalálhatták azt a sárga csekket, amelyen – ha módjuk van rá – adományukat fel tudják adni. Aki utalni szeretné az összeget, az megteheti az alábbi számlaszámon: 12096705-01312657-00100008. Ez utóbbinál a megjegyzés rovatba kérjük, írják be: „Onkológiai kampány 2018" (a csekknél ez nem szükséges).

„Hát mit fogok én mondani, ha Szent Péter megkérdezi majd, mit tettem én lent a nőkkel, amikor még gyógyítottam őket?" – Kofi doktor széles mosollyal hozta fel az utolsó érvek egyikét, amikor az altatógépért kopogtatott. Az orvos, aki pontosan negyven éve érkezett Magyarországra, mosolyával, szelídségével, empátiájával veszi le a lábáról a betegeit. Mivel nagyon sok nőgyógyászati daganattípust kezel, ezért a női betegek ismerik őt igazán a győri Petz-kórházban.Kampányunk fő célja a hajhullást megelőző készülék(ek) megvásárlása mellett egy altatógép beszerzése is, amelyet – ahogy korábban írtuk – olyan beavatkozásoknál tudnak majd használni, amelyek jelenleg még fájdalmasan oldhatók csak meg. A részletekbe túlontúl nem mennénk bele, a lényeg az, hogy például azoknál a méhnyakrákos betegeknél, akiknél a műtét nem jöhet szóba, a sugárterápia a hatásos módszer. Ehhez azonban műszereket kell a testbe helyezni, hogy a daganathoz a sugarat pontosan oda tudják vezetni. A páciens ugyanakkor nem mozdulhat meg a kezelés ideje alatt, holott kellemetlen és fájdalmas számára mindez. Ha ugyanezt az eljárást altatásban el tudnák végezni (alig negyedórás bódításról van szó), az egész tortúrától mentesülhetne a beteg. Az altatókészülékkel ezt a célt lehet elérni; dr. Kofi Agyemang pedig – visszatérve a mosolygós anekdotára – nyugodtan bekopogtathat majd Szent Péterhez, nem lesz félnivalója attól, „amit tett a földön".Komoly persze mindaz, amiről szó van, a nőgyógyászati daganatok száma évről évre növekszik, s egyre fiatalabbakat is elér a betegség; ahogy más ráktípusoknál is láttuk. Volt már gyesen lévő anyuka is a betege Kofi doktornak, illetve a vele három éve dolgozó Ontkoné Zsidi Mónika asszisztensnek. Megrázó sorsokat láttak és látnak, s közben rendre azt tapasztalják, hogy ezek az asszonyok a fogukat összeszorítva is vállalják a kezeléseket, mert van kiért és miért meggyógyulniuk. A kezelések szerencsére valóban hatásosak, egyre jobbak az eredmények, s bár mindenkit egyelőre nem tudnak meggyógyítani, ha valaki, akkor Agyemang doktor az, aki az utolsó szalmaszálat sem hagyja elengedni. Nem egy olyan páciense volt és van, akinek elfogyott az ereje, de jött Kofi doktor, s „csodát" tett.„Néha nekem is nehéz" – teszi hozzá a főorvos, de a pillanatnyi csendet ismét elsöpri a jól ismert mosolya. Aztán azt is hozzáteszi: „A beteg semmit nem láthat az arcunkon. Azt sem, ha esetleg rossz eredményt mutat a lelet." Asszisztense, Mónika is megerősíti, a nők ösztönösen érzik, látják a legkisebb rezdülést is. S annyira szeretnének hinni a jó hírnek, hogy amikor valóban minden jó, amit a szövettan vagy a kontroll-CT mutat, akkor is hallanák újra. Hogy biztos legyen. „Van, hogy az orvos már végzett a kezeléssel, én maradok bent a beteggel, s akkor tőlem ismét megkérdezik: »Tényleg olyan jó a leletem, mint Kofi doktor mondta?«"Néha többet gyógyítunk mentálisan, mint fizikálisan, teszi hozzá orvos és nővér, felfedve talán a titkot is, amiért a kampányunk – ez már egyre biztosabban kijelenthető – sikeres lesz. Az onkológián jól tudják, hogy minden szónak, mondatnak súlya van, s azt is, hogy a félelem kikerülhetetlenül ott van az ambuláns kezelőkben, a sugárterápiás részlegen, s fönt az osztályon is. Életkortól, társadalmi helyzettől mindez független, van, aki a fájdalomtól, van, aki a kiszolgáltatottságtól és igen: van, aki a haláltól fél. S amit a sebészek a tegnapi számunkban elmondtak – hogy sok emlődaganatos asszony azért kerül már áttétet képző daganattal hozzájuk, mert félnek a diagnózis kimondásától, hogy „rákos betegek", s ezért inkább el sem mentek a szűrésre –, meg-erősítik. Ezt ők is tapasztalják.„Az idős betegeknél látjuk ezt leginkább. A hetven-nyolcvan éves asszony, aki a férjét elveszítette, megözvegyült; nem engedi meg a fiának, hogy az intim testrészein megnézze, mi az a »valami«, ami nőtt. A lányának talán igen. De ezek a betegségek éppen azok, amelyeket ha időben felfedeznek, akkor sokkal jobbak a túlélési mutatók, a kezelési lehetőségek. Ha a kampány arra is felhívja a figyelmet, hogy ha bármi olyat éreznek magukon az emberek, amelyet eddig nem, s ez nem akar elmúlni, akkor legalább a háziorvosuknak mutassák meg! Lehet, hogy ezzel az életüket is megmentik. Sokszor látjuk, hogy ha egy faluban valaki beteg lesz, s ennek a híre eljut a többiekhez is, akkor hirtelen megugrik az adott településről szűrésre érkezők száma. De nem kellene erre várni."Cikksorozatunk következő részében ezzel a területtel foglalkozunk. A nőgyógyászati szűrések mellett a prosztataszűrések is szóba kerülnek.