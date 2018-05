Segítő kéz Kisalföld-kampány - A 104 éves Erzsi néni is segíteni akar

Győzni fogok harmadszor is – ígéri Csongor Sándorné.

Édesanyám időben ment szűrésre, meggyógyult a rákból – mesélte Rattay Lívia. Fotók: Mészáros Mátyás

A győri kórháznak is köszönhetjük, hogy édesanyánk velünk lehet – mondja Erzsi néni lánya.

Csobodné Hegyesi Ágnes most először, a kampány miatt mesél férje elvesztéséről.

Nemcsak a betegség szólította meg az embereket, ezt most már látjuk, hanem az emberi történetek, s azok az egészségügyi dolgozók, akik a daganatos betegekkel közösen küzdenek a rákkal és a kemoterápia mellékhatásaival. Már az első napok visszajelzései azt mutatják, hogy összefogtak idősek és fiatalok, betegek és egészségesek, rokonok és ismeretlenek, egy célért: a győri onkológia, illetve az ott ellátott betegek gyógyításáért.Sokan tudják már, hogy kampányunk során két olyan készüléket szeretnénk vásárolni a Petz-kórháznak, amely a (női) betegek hajhullását megakadályozza. Ezenkívül egy altatógép beszerzése a célunk – így a fájdalomtól tudjuk megkímélni azokat a pácienseket, akik most még a fogukat összeszorítva viselnek el egyes beavatkozásokat. Összesen mintegy húszmillió forintot kell ehhez összegyűjteni, s az első pillanattól kezdve mögöttünk tudhatjuk olvasóink jó szándéka mellett a győri önkormányzat támogatását is. A polgármester ígérete továbbra is áll: az önök szeretetforintjaihoz Győr ugyanannyit hozzá fog tenni a kampány végén.Ahogy írtuk, nagyon széles azoknak a tábora, akik már eddig is csatlakoztak a gyűjtéshez. Megható és megrázó történetek sorát látjuk az utalások mögött, mai cikkünkben ezek közül négyet mutatunk be önöknek.„Nagyon büszke voltam az édesanyámra, aki száznégy évesen azt mondta, szeretne segíteni, adjak fel a nevében is összeget. Mert jó helyre kerül a pénze, s nem tudhatjuk, nem lesz-e valamelyikünknek szüksége hasonló segítségre, ha bajba kerülünk" – mondta Iván Jánosné (Erzsi néni) lánya, Edit. Az idős nénit 100 éves korában ismertük meg, s akkor épp a kórházban találkoztunk. Műtéten esett át, ami időskora miatt több volt, mint kockázatos, de Erzsi néni túlélte, mert élni akart. Lassan öt éve ennek, s bár teste 104 éves, nehezen hall és lát, de a szelleme friss. Tudatosan nyújtotta segítő kezét a kampányhoz, s ebben lánya is támogatta. Még akkor is, ha ők a ritka és szerencsés családok egyike, akik a rákkal mint betegséggel nem találkoztak.Edit így fogalmazott: „Sokat kaptunk a győri kórháztól, a győri orvosoktól, háziorvosunktól, olyan tiszteletet, szeretetet és nem utolsósorban szakmai tudást, amelynek köszönhetjük, hogy édesanyánk még mindig velünk lehet. Nyilván számít az a szeretet is, amellyel testvéremmel – Arankával – körülvesszük az anyukánkat, de az orvosi odafigyelés nélkül a betegségeket is nehezebben küzdené le. Jó helyre kerül az a kevéske adomány, amit adni tudunk, de jó szívvel adjuk, s erőt kívánunk azoknak, akiknek a küzdelmét ezzel segíteni tudjuk."Rattay Lívia az édesapját veszítette el daganatos betegség miatt, édesanyja azonban sikerrel küzdötte le a mellrákot. „Édesanyám rendszeresen járt szűrésre, édesapám ezt nem tartotta annyira fontosnak. Anyukámnál időben diagnosztizálták a betegséget, édesapám viszont hatvanéves korában feladta a harcot. A szűrések fontosságát – ha más nem, a mi példánkból – hallják meg azok, akik érintettek lehetnek" – mondja a Győri Ítélőtáblán dolgozó asszony.Lívia nevét is megtaláltuk az első felajánlók között, s ahogy a többiek, úgy ő sem akart kérkedni ezzel. Beszélt inkább a tapasztalatairól: voltak, akik vállalták a betegséget, mások nem, s ilyenkor bizony nehéz a kívülállónak is jól reagálni. Hogy ne legyen se bántó, se fájó egy meglepő pillantás. „Kollégám mutatta meg a cikket a kampányról, s én nem sokat gondolkodtam, egyszerűen segíteni szeretnék. Ha a pénzen túl az összefogás is erőt ad azoknak, akiknek szüksége van rá, akkor már megérte."Míg a végzősök a németérettségijüket írták, a Bercsényi-középiskola igazgatóhelyettese szomorú hetekről mesélt. Csobodné Hegyesi Ágnes eddig nem beszélt férje, a Győrben sokak által ismert drámapedagógus, ifjúságvédelmis, Csobod Tibor elvesztéséről. Mivel a nevét most az első felajánlók között találtuk, ezért megkerestük Ágnest. Nagy levegőt vett, s a kampányunkhoz a forintjain kívül a saját történetét is hozzátette:„Tibi gyorsan elment. Mikor a betegségét megtudtuk, ő úgy állt a harchoz, hogy meggyógyul. Én tudtam, hogy kevés időt jósoltak neki az orvosok, de ez az én titkom maradt. Nem mondtam el neki. Hogy hogyan tudtam ilyen erős maradni? Ahogyan ő is. A gyengeséget eltitkoltuk egymás elől, mert ezzel a betegséggel bátran szabad csak szembenézni. Neki az is sokat segített, hogy gyakorlatilag a haláláig dolgozott. A második kemó után nem tudott enni, inni, akkor ment be a kórházba, s már nem jött ki. Négy nap múlva aludt el végleg. A kezelése alatt láttam, hogy az onkológián milyen munka folyik, mennyire emberségesek maradtak az orvosok és a nővérek, akik nemcsak gyógyszerrel, hanem lélekkel is gyógyítanak. Megszólítva éreztem magam, amikor a kampányról értesültem, ezért szeretném támogatni."Csongor Sándorné most vár a mammográfiai eredményére. Rosszat sejt, de azt mondja, ha kétszer legyőzte a rákot, harmadszor is le fogja, ha szükség lesz rá. Ő nemcsak pénzt utalt, hanem pluszcsekkeket is szeretett volna, hogy közvetíteni tudjon azok között, akik hasonlóképpen segíteni szeretnének, de a csatornát keresik ehhez.„Én minden alkalommal úgy mentem a kórházba – szinte futva –, hogy tudtam, ami rám vár, az azért van, hogy meggyógyuljak. Nem féltem sem a műtétektől, sem a kemoterápiától. Egy ismerősömnek azt mondtam, számomra a legnagyobb élmény a betegség leküzdése volt. Nem hitt a fülének, pedig valóban így éltem meg ezt az időszakot. Az orvosok, a nővérek annyit adtak nekem, hogy most én szeretnék visszaadni valamennyit. A férjem már átutalt egy bizonyos összeget, de abban maradtunk, hogy az unokák születésnapjára félretett pénzt is átutaljuk. Most ezekre a forintokra ott nagyobb szükség van. Torta lesz, ünnepelni fogunk természetesen. Az életet, amelyről a mi családunk tudja a legjobban, mennyit ér. Én a kemoterápia utolsó, nyolcadik kúráján ültem a székben, amikor az egyik lányom – akinél szintén rákot diagnosztizáltak – elkezdte a saját, első kezelését..."Mindketten legyőzték legutóbb a betegséget, s ahogy Csongor Sándorné mondja, ebben nagy szerepet játszott az is, hogy a család végig mellettük állt. „Leginkább attól féltem, hogy az unokáim megijednek a kopasz fejem látványától. Megviselt engem is a hajam elvesztése, de azt mutattam, mintha nem fájna. Örültem helyette annak a szeretetnek, ami körülvett. A család mindennél többet ér, ezt én, aki állami gondozásban nőttem fel, nagyon is tudom."