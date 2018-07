Segítő kéz kampány - Megérkeztek a győri onkológiára a tévék is

A szobákban már ott vannak a tévék, a sportcsatornát sok helyen nézik, Dezső bácsihoz hasonlóan. Fotó: H. Baranyai Edina

A képen három beszerzés is látható Kisné Jenei Zsuzsa mellett – a veszélyeshulladék-csomagoló (balra), a betegfürdető székek (középen) és az új kézfertőtlenítők egyike (jobbra). Fotó: H. Baranyai Edina

Úgy alakulnak tehát a dolgok, ahogyan kell, pontosabban ahogy reméltük: alig egy hónappal a kampány hivatalos zárása után már számos eszközt be tudtak szerezni a győri Petz-kórház onkológiai osztályán. Ami nem érkezett meg, az pedig úton van vagy beszerzés alatt áll.Lássuk, ami már van: megérkeztek és már használják is a betegek a tévéket, amelyekből minden kórterembe került egy. A nemrég lezárult foci-vb döntőjét már ezen nézte Vass Dezső is, az idős férfi több hetet tölt kórházban, míg a kezelése tart. Nem mindegy neki – ahogy a többi betegtársának sem –, hogy közben a csend lesz-e a társa vagy van, ami leköti a gondolatait. A tévében Dezső bácsi a hírek mellett a sportot nézi, s mint mondta, a vb-döntőben a horvátoknak szurkolt, s az alatt a 90 perc alatt a betegsége nem jutott eszébe. Ezért kellenek a tévék.De kell sok minden más, és szerencsére az önök, illetve a győri önkormányzat által felajánlott több mint 50 millió forintnak, ezekre telik most. Még mindig azokat soroljuk, amelyeket rövid idő alatt be lehetett szerezni: megérkeztek tehát a betegfürdető székek, a vízautomata, amely az ambulancia várójában jó szolgálatot tesz. Néhány napon belül beszerelik ugyanitt a klímát is, ami a nyári forróságban elviselhetővé teszi a sokszor órákig tartó várakozást és kezelést. A számítógépek mellett meg tudták venni mostanra a kézfertőtlenítőket is, illetve a veszélyeshulladék-csomagoló berendezést, amire szintén jó ideje szükség lett volna.Az igazán nagy tételek következnek még, de mivel milliós eszközökről van szó, ezért a megrendelés-szállítás is tovább tart ezeknél, mint a kisebb (összegű) eszközöknél. A kampányindításkor említett Paxman-készülékek, amelyek a hajhullást tudják megakadályozni, várhatóan augusztus végén érnek Győrbe. Ha így lesz, akkor a Petz-kórház lesz az országban a második, ahol ilyen készüléket használni tudnak azokon a pácienseken, akik önként vállalják az egyébként nem kellemes hajhagyma-fagyasztást. Az altatókészülék is rendelés alatt áll – ez a másik fontos tétel, amit rögtön a kampány elején célul tűztünk ki. A betegrögzítővel hasonló a helyzet; ezt a sugárkészülékeknél használják majd.A héten megérkeznek a betegszobákba szánt hűtők, amelyek a páciensek komfortját szolgálják, s szervezik az ambulancia várótermében a padok cseréjét – székekre. Jó látni, hogy a szeretetforintok eszközökké válnak; köszönet érte mindenkinek, aki ebben részt vállal.