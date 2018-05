Segítő kéz a rákbetegeknek

Együtt küzd a betegséggel a Győrújbaráton élő Molnár család, az anyának négy gyermeke is erőt ad. Fotó: H. Baranyai Edina

Nemes célért szeretnénk összefogni olvasóinkkal – úgy, ahogy pontosan két éve, a Stroke-kampány során is tettük. Rákos betegeknek segítenek azok a készülékek, amelyek megvásárlása – hisszük – az önök segítségével elérhető lesz. Az egyik a haj elvesztésének lelki fájdalmától kíméli meg (elsősorban) a nőket, a másik egy altatógép, ami a valós fizikai fájdalmaktól menti meg a betegeket.Parókában is ugyanolyan szép anya, mint a betegsége előtt volt, de Ákos, Csenge, Csongor és Bendegúz most talán a szokásosnál is jobban öleli az emlőrákból gyógyuló édesanyjukat. Molnárné Nagy Tünde a haját ugyan elveszítette, de mosollyal az arcán küzdi le a betegségét, közben fülében cseng legkisebb fia mondata: „Az biztosan gyógyít, anya, ha szeretünk."Nem elsőre derült ki nála az emlődaganat ténye, aztán amikor igen, erőt adott a terápia várható sikere. Az anyák, a nagymamák sokszor a lehetetlenen túl is harcolnak, mondják az onkológia nővérei, mert akinek van kiért küzdenie, az erőt merít a szeretteiből. A Kisalföld kampánya segítő kezet nyújt Tündének, s minden betegnek, asszonynak, anyának és nagymamának, hogy méltósággal vívhassák meg harcukat a betegséggel. Fogjunk össze közösen, hisszük, hogy lesz kéz, amely megfogja majd kinyújtott kezüket.A Kisalföld a Stroke-kampányhoz hasonlóan részben felvilágosító, részben pedig adománygyűjtő akcióba, cikksorozatba kezd. A téma a rákgyógyítás, a cél pedig két olyan készülék megvásárlása, amelyek segítségével az adott kemoterápiás kezelések mellékhatása, a hajhullás megelőzhető. A fő célcsoport a nők; az emlő- és petefészekrákos betegek esetében nagyon jó hatásfokkal működik ez a készülék, s nyilván a nők élik meg nehezebben a hajuk elvesztését is. De a prosztatarákkal kezelt férfiaknál is ugyanúgy hatásos segítség ez az eszköz a hajhullás megelőzésére.Egy ilyen készülék ára 5 millió forint, s egyszerre két páciens kezelhető az alábbiak szerint: a kemoterápia előtt körülbelül fél órával helyezik fel a hajhagymákat „lefagyasztó", búraszerű sapkát, ez végig a kezelés során a fejen marad, majd azt követően is körülbelül újabb másfél-két óráig. Ez azt jelenti, hogy a betegnek is tovább kell a kórházi ambulancián tartózkodnia, s az érintett pácienseket úgy kell időpontra berendelni, hogy a készülékek fogadni tudják őket.Az eszköz 18 Celsius-fokra hűti le a hajhagymákat, ez hideg, nem kellemes érzés. Van tehát ára annak, hogy a hajat meg tudják menteni, de ahol ezt a készüléket már használják, azt mondják: a betegelégedettségi mutató 80 százalék fölötti.Magyarországon egyelőre egy helyen, a budapesti Uzsoki-kórházban van ilyen készülék, a magyar betegek ezért nem fizetnek (a világ számos országában ez nem tartozik az egészségbiztosítás körébe), a fővárosi páciensek elégedettsége pedig 90 százalékos. (Cikksorozatunkban az Uzsoki-kórház tapasztalatairól is olvashatnak kicsivel később.)Ha a tervünk sikerül, a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház lesz az első olyan vidéki intézmény, amely hozzájut egy ilyen készülékhez. Pontosabban kettőhöz, s akkor naponta nyolc beteget tudnak ezzel kezelni.Mert azok a betegek, akik a betegségüket lelkileg erősen, nőiségüket és méltóságukat megőrizve tudják megélni, nagyobb eséllyel néznek szembe a kórral, mint azok, akik a reménytelenségbe süppednek. Csaknem húsz százalékkal jobbak az előbbi csoportba tartozó páciensek mutatói, mint azoké, akik lelkileg összeomlanak – mondja dr. Pintér Tamás, a győri onkológia osztályvezető főorvosa.A több évtizede gyógyító szakember gondolkodás nélkül válaszol: a haj elvesztése az egyik legnagyobb trauma, ami a női betegeket éri. Van, aki utána megkönnyebbül, túl van rajta; más parókák viselésével próbálja takarni azt, amit pedig nem kellene. „A társadalom még mindig nehezen tud megküzdeni és jól reagálni egy kopasz ember, egy kendőt viselő nő látványára. Mit mondjon? Mit kérdezzen? Kérdezzen egyáltalán? És sajnos sokszor a hallgatás üzeni a páciens számára azt, hogy halottnak bélyegezték. Pedig nincs így."Szerencsére egyre jobbak a mellrákgyógyítás mutatói (erre is a következő részekben térünk ki részletesen), és sok asszony a kezelés közben is dolgozik. Mennyivel egyszerűbb lesz nekik, ha mindezt hamarosan úgy tehetik meg, hogy a „stigma", az elvesztett hajkorona nem lesz rajtuk, nem kell parókát, kendőt hordaniuk! A készülék, amelyből kettőt szeretnénk tehát vásárolni a győri onkológiának, darabonként ötmillió forintba kerül.De van még egy tervünk is.A kampány során még egy készülék megvásárlása a célunk: egy mobil altatógépé. Elsősorban nőgyógyászati kezeléseknél – méhnyak- és méhtestdaganatoknál – használnák, s kimondható: ezáltal fájdalommentessé tehető az a beavatkozás, amely jelenleg még nem az.Rövid, néhány perces altatásról (bódításról) van jelen esetben szó, s ahogy a hajhagymahűtésnél, úgy itt is lesznek majd olyan férfi páciensek, akiknél szintén segít, ha egy-egy beavatkozásnál elaltatják őket.Dr. Sipőcz István onkológus főorvos szakmai érvek sorát tudja felhozni, hogy miért hatásosabb altatásban végezni egy-egy beavatkozást, de a legfontosabb a beteg, aki a sugárterápiát nem kell hogy szenvedéssel élje meg. A fájdalomtól tudjuk megmenteni őket, amit pénzre lefordítani nem lehet, de mert vásárolható készülékről van szó, lehet tudni, ez is mintegy tízmillió forintba kerül.Összesen tehát mintegy húszmillió forintból olyat tudnánk adni, ami egy betegnek, a hozzátartozóinak mindennél többet ér. A stroke-kampány során végül több mint harmincmillió forintot gyűjtöttünk önökkel együtt össze, a szeretetforintokból felépült és most is működik a Stroke Centrum.A győri önkormányzat két éve is azt a vállalást tette, amit most – előre is köszönet érte: az önök forintjaihoz hozzátesznek még egyszer annyit, tehát minden, önök által felajánlott adomány megduplázódik – erősítette meg Borkai Zsolt polgármester.Néhány napon belül – kedden – a Kisalföldben megtalálják azt a sárga csekket, amelyen – ha lehetőségük van rá – feladhatják a jóakarat forintjait. Mint mindig, ezúttal is a Lapcom Média Alapítvány (Jóakarat hídja) számlájára érkeznek a forintok, s terveink szerint a kampány végén köszönetünket úgy nyilvánítjuk ki, hogy az adakozók nevét (kivéve, akit ezt nem kéri) leközöljük.Cikksorozatunk következő részében – hétfői számunkban – részletesen is bemutatjuk a készülék működését, hatásosságát.