Sebestyén Balázsékért még Szegedről is elindultak Győrbe, de... - videó, fotók

Sokan kilátogattak a Megyeháza térre, hogy találkozhassanak a népszerű rádiósokkal, játszanak a különböző nyereményekért, és aktívan részt vegyenek a műsorban. Még Szegedről is elindult egy rajongó Győrbe, aki direkt szabadnapot vett ki az esemény miatt, azonban sajnos az M5-ösön lerobbant az autója. A pórul járt hallgatót felhívták, és élő adásban próbálták megvigasztalni.Az adás vége felé Rákóczi Feri épp autogramot osztogatott a nézőknek, amikor elcsíptük pár szóra. "Győr mindig jó kitelepülési helyszínünk, az egyik kedvenc városunk, nagyon jó fejek az emberek, és rengetegen érkeztek a térre. Én reggel fél hat után értem ide, már akkor itt álltak páran, és örültek nekünk - fogalmazott a műsorvezető. Rákóczi Ferit arról is kérdeztük, tudja-e, hogy milyen esemény rendezésére készül Győr júliusban, ő pedig egy levegővel elsorolta, hogy az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra (EYOF), aminek kabalaállatát Hugoo kakasnak hívják, az olimpiai láng pedig este érkezik a városba.Vadon Janit arról faggattuk, hol aludt jobban: Győrben, vagy a Diósgyőri várban - merthogy nemrégiben ünnepelte születésnapját, és a Reggeli Show csapata elintézte, hogy Jani ott tölthessen egy éjszakát. "Mindig azt mondom, hogy ott jobb aludni, ahol éppen vagyunk, hogy jó fej legyek, de egyébként a várban, mert az életre szóló élményt jelentett nekem." Jani hozzátette, régóta nem készül nagy ünnepléssel a szülinapjára, mert nem az évek múlását, hanem az élményeket számolja, ezért nem érdekes az, hogy az ember hány éves.Az országjáráskor egyébként szinte egy teljes háztartást elcsomagol a bőröndjébe. "Nálam minden van, a ragtapasztól kezdve a zsebkésen át a fájdalomcsillapítóig. Picit kényszeres vagyok ilyen szempontból, de senki nem tud olyat kérni tőlem, amit ne tudnék teljesíteni" - fogalmazott Jani, aki szívesen élne Győrben is, mert van a városban minden, amit szeret.Sebestyén Balázs ezzel szemben jóval kevesebb holmit pakol el az utazásra. "Én általában mindig hazamegyek, a két kisgyermekem miatt is sokat vagyok otthon, és délután indulok a következő helyszínre, ezért csak a legszükségesebbek vannak nálam. Jánossal persze más a helyzet, egyrészt ő teljesen beteg, másrészt vasárnap elbúcsúzik a családjától és csak pénteken megy haza, neki ez a roadshow a szabadság..." - jegyezte meg Balázs viccesen. "Nagyon jó, hogy személyesen találkozhattunk a hallgatókkal, és a győriek különösen kedvesek. Mindig kapunk tőlük egy csomó mindent, most például tele van a sátor tortákkal, rétesekkel, szendvicsekkel, annyi van, hogy nem is tudjuk mind elvinni, ezért szétosztjuk" - zárta Balázs.