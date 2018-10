Sávlezárások a győri Szigethy Attila úton

A Szigethy Attila úton a Verseny utcai csomópont átépítése miatt sávelhúzás mellett csak egy-egy forgalmi sáv járható irányonként. Ezzel együtt a Tihanyi Árpád út felé vezető oldalon a szegélykövek cseréje miatt a Verseny utca és Tihanyi Árpád út közötti szakaszon lezárták a külső sávot – munkagépek dolgoznak. Ezen a helyszínen mindkét oldali buszmegállót ideiglenesen a Bartók Béla út felé helyezték át kissé távolabb a munkaterülettől – tájékoztatta Máthé-Tóth Péter, a győri útkezelő szervezet szóvivője a kisalfold.hu-t.



Munkálatok kezdődtek a Szigethy Attila út Kodály Zoltán utca és Tihanyi Árpád út közötti szakaszán is. Ott a Kodály Zoltán utca felé vezető oldalon a külső sáv lezárása mellett az utat határoló szegélyeket cserélik, tehát csak a belső sáv használható.



A közlekedőknek mindkét helyen a forgalom lelassulására kell számítaniuk, főleg a reggeli csúcsidőszakban. A zöldhullám a forgalomkorlátozás miatt nem minden esetben tudja gördülékenyen kiszolgálni a forgalmat, emiatt megértést és türelmet kér az útkezelő. A szervezet arra is felhívja a figyelmet, hogy az autósok tartsák be a 30 kilométer/órás sebességkorlátozást a kivitelezők és a többi közlekedő biztonsága végett.