Rossz hír: Győr a legkialvatlanabb város - Tippek a jobb alváshoz!

Rosszul alszik Győr. Magyarország egyik legrosszabb eredményét produkálták a győriek a 2017-es alvásfelmérésünk során. A város 62 százaléka mondta azt, hogy már a reggeli ébredést követően is fáradtnak érzi magát -Miért születtek ilyen rossz eredmények? Mit rontanak el az emberek?

Ezért alszik rosszul Győr

Mit csinálunk lefekvés előtt?

Ha nem jó a fekhely



Tippek a jobb alváshoz



- Aludjunk teljes sötétségben.

- Kerüljük a zsíros, nehéz ételeket lefekvés előtt.

- Ne igyunk alkoholt esténként, mert nem fogunk tőle jobban aludni – sőt!

- Próbáljunk megfelelő mennyiségű időt alvással tölteni – 7-9 óra között megfelelő lesz.

- Ne nézzünk tévét, ne használjunk számítógépet és telefont lefekvés előtt.

- Legyen rendszer a mindennapjainkban. Ébredjünk és feküdjünk le lehetőleg mindig azonos időpontban.

A legfontosabb mérőszám a felmérés során az emberek elégedettsége saját kipihentségükkel kapcsolatban. Ebben a tekintetben Győr eddig viszi a legkivalvatlanabb város címet – sajnos.A magyar átlag nagyjából 50-60 százalék körül alakult – eddig. Ezt sikerült most átszakítaniuk a győrieknek. A számok rémisztőek és nagyon jól illeszkednek abba, amit Dr. Csapó Krisztina, a Debreceni Egyetem Neurológiai Klinikájának neurológusa mondott: az emberek kétharmada alvászavarban szenved.Szorosan összefügghet az eredménnyel, hogy a helyiek egyszerűen nem fordítanak elég időt az alvásra. A megkérdezettek 17 százaléka mindössze öt órát – vagy annál is kevesebbet – alszik naponta. Ez a csekély alvásmennyiség egyszerűen nem elég arra, hogy kipihenjük a nap fáradalmait.Gyakorlatilag állandóan fáradt, aki ilyen keveset alszik, ami nem csak azért probléma, mert sokat ásítozunk nap közben, de azért is, mert konkrétan tönkretehetjük az életünket. Radikális esetben könnyen bele is halhatunk a kialvatlanságba.A fáradt ember rossz hangulatú, mogorva, agresszívebb, depresszívebb. Ez kihatással van társas kapcsolatainkra is. Könnyen rámehet a kapcsolatunk, házasságunk, hiszen egy idő után elviselhetetlenné válhatunk környezetünk számára.Ennél is veszélyesebb azonban, ha volán mögé ülünk. Már 17 óra folyamatos ébrenlét is fél ezrelékes véralkoholszintnek megfelelő teljesítménycsökkenést eredményez egy kutatás szerint – forrás itt -, míg méghosszab, napon túli alvásidő esetén a reakciókészségünk akár az 1 ezrelékes véralkoholszintnek megfelelő is lehet.Az ideális alvásidő valahol 7 és 9 óra között lenne. A fentiek tükrében még rémisztőbb, hogy a győriek majdnem fele csak 5-6 órát alszik naponta.Lefekvés előtti szokásaink is csak rombolják az alvással töltött idő hatékonyságát. Közel a városlakók fele említette, hogy tévét néz az alvást megelőző fél-egy órában. Ez nem csak azért rossz program, mert nehéz kikapcsolni egy pörgős tévéműsor után, de azért is, mert a tévéből áradó kék fény nem hagy minket nyugodtan aludni.További 40 százalék a telefonját és számítógépét használja, így mindenkinek az agya azt az információt kapja a retináján keresztül, hogy még nappal van, nem kell aludni.Az alvás tárgyi feltételei is legalább ennyire fontosak, ha szeretnénk magunkat rendesen kipihenni. A válaszadók majdnem negyede nyilatkozta, hogy éjszakánként forgolódik. Még nagyobb lehet azonban a számuk, hiszen sokan nem is tudják magukról, hogy mennyit hánykolódnak éjszakánként – hiszen egyből visszaalszanak, másnap pedig nem emlékeznek rá.A különböző betegségek és a stressz mellett a nem megfelelő fekhelyválasztás okozza a legtöbb problémát. Sokan alszanak például kinyitható kanapékon, amelyek nem éppen állandó alvásra lettek kitalálva, de ugyanúgy a túl kemény matrac is okozhat álmatlan éjszakákat.