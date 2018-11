Rockzenészekkel nyílt meg a Tankcsapda dobosának boltja Győrben - fotók, videó

A Tankcsapda mellett több híres hazai zenekar is részt vett Fejes Tamás hangszerboltjának megnyitóján november 6-án Győrben, köztük a Kowalsky meg a Vega, a Hooligans, a Fish!, az Ektomorf, a Junkies, a Leander Kills, és még sorolhatnánk.A sok-sok rajongó izgatottan vette be a Hangszerarzenál helyszínét, imádták a kötetlen találkozót, ahol dedikálásra, közös fotók készítésére és beszélgetésre is volt lehetőségük.Fejes Tamás 12 éves kora óta dobol, hangszereket pedig 25 éve árul. Mindez Debrecenben kezdődött, innen ered a zenekarral való kapcsolata, majd 2000-ben a Tankcsapda dobosa lett. Szenvedélyesen gyűjti a gitárokat, de a fúvós hangszerek is vonzzák."A hangszer nem áru, nem is termék, hanem egy eszköz, ami nekem szerelem." - fejti ki.Fejes Tamás legrégebbi hangszere egy '60-as években készült dob. Róla, a zenekarról és más zenésztársakról, a megnyitón megjelent rajongókról még többet megtudhatnak itt: