Rockabilly Parking Győrben - fotók

Kora délután érkeztek egymás után a szebbnél szebb amerikai autók és motorok. 16 órától a zenéé volt a főszerep. A színpadon a Buckle Up Guys rockabilly zenekar koncertje volt a program, akik a Rockabilly zenét és az 50-es, 60-as évek Amerikáját idézték. Sokan táncra perdültek, és fényképezkedtek az autókkal. Aki megéhezett, tudott a helyszínen étkezni. Tóth Marcell szervező elmondta, hogy a várakozást is felülmúlta a járművekkel felvonulók és a résztevők létszáma is.