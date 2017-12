Robotépítő és -programozó diákok mérték össze tudásukat Győrben

A mai napon „Nemak-Mobilis robotverseny – FLL Győr regionális forduló" címmel második alkalommal szervezte meg a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ a FIRST LEGO League nemzetközi robotépítő és -programozó verseny győri fordulóját. A 14 csapatos regionális verseny első két helyezettje, a budapesti TövisCsapat és a győri Mobilis Bits jutott tovább a versenysorozat februári lengyelországi elődöntőjébe.ROBOTCOPS(Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, Győr)LEt’s GO (Győri Műszaki Szakképzési Centrum Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Győr)TövisCsapat (Homoktövis Általános Iskola & Babits Mihály Gimnázium, Budapest)Mobilis Bits (Mobilis Interaktív Kiállítási Központ, Győr)MEGAPOR (Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium, Győr)Mobilis Bits (Mobilis Interaktív Kiállítási Központ)A verseny összesített végeredménye:3. helyezett: MEGAPOR (Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium, Győr)2. helyezett: Mobilis Bits (Mobilis Interaktív Kiállítási Központ, Győr)1. helyezett: TövisCsapat (Homoktövis Általános Iskola & Babits Mihály Gimnázium, Budapest)Barlai Dániel,Faragó Luca Panna,Faragó Tamás Bálint,Farkas-Fotiu Anna Ariadni,Kiss Bálint,Kiss Boglárka,Nachkebia Ádám,Németh Zsombor.Felkészítőik: Faragó Attila, Baji Márta, Kiss

Korábban írtuk:

Az FLL regionális versenyei idén több mint 1000 csapat részvételével zajlanak, Európa-szerte.A FIRST LEGO League egy nemzetközi robotépítő és -programozó versenysorozat, amely 9-16 éves diákokból álló csapatok részvételével zajlik, világszerte. Közép-Európában idén már több mint 1000 csapat vesz részt a versenyen, Magyarországon pedig 6 regionális forduló zajlik ezekben a hetekben, összesen 77 csapat részvételével.A győri regionális versenyen – amely mezőnye elsőként lett teljes a magyarországi versenyhelyszínek közül – 14 csapat vesz részt és az első két helyezett jut tovább a februári lengyelországi elődöntőbe, amelyen a legjobb magyar, szlovák, cseh és lengyel robotépítő csapatok mérkőznek meg egymással.a robotépítés és programozás mellett csapatmunka, illetve kutatási és kommunikációs feladatokban is megmérkőznek a csapatok.A versenysorozat idei tematikája a víz, illetve a vízgazdálkodás; így a robotok által végrehajtandó küldetések is ehhez a témához kapcsolódtak.A robotverseny kísérőprogramjaként a Mobilis látogatói testközelből találkozhatnak YuMi-val, az emberbarát, együttműködő ipari robottal, a virtuális valóság technológia segítségével a virtuális térben építhetnek, valamint kipróbálhatják a Star Wars filmek kampányából jól ismert BB-8 droidokat is.A programot a Győri Kovács Margit Általános Iskola LEGO-matek foglalkozása, valamint a robotos tematikájú szabadulószoba és a Mobilis látványos kísérleti bemutatói teszik teljessé. A program 18 óráig zajlik a Mobilis Interaktív Kiállítási Központban.