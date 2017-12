Robotépítő és -programozó diákok mérik össze tudásukat Győrben

Az FLL regionális versenyei idén több mint 1000 csapat részvételével zajlanak, Európa-szerte.A FIRST LEGO League egy nemzetközi robotépítő és -programozó versenysorozat, amely 9-16 éves diákokból álló csapatok részvételével zajlik, világszerte. Közép-Európában idén már több mint 1000 csapat vesz részt a versenyen, Magyarországon pedig 6 regionális forduló zajlik ezekben a hetekben, összesen 77 csapat részvételével.A győri regionális versenyen – amely mezőnye elsőként lett teljes a magyarországi versenyhelyszínek közül – 14 csapat vesz részt és az első két helyezett jut tovább a februári lengyelországi elődöntőbe, amelyen a legjobb magyar, szlovák, cseh és lengyel robotépítő csapatok mérkőznek meg egymással.a robotépítés és programozás mellett csapatmunka, illetve kutatási és kommunikációs feladatokban is megmérkőznek a csapatok.A versenysorozat idei tematikája a víz, illetve a vízgazdálkodás; így a robotok által végrehajtandó küldetések is ehhez a témához kapcsolódtak.A robotverseny kísérőprogramjaként a Mobilis látogatói testközelből találkozhatnak YuMi-val, az emberbarát, együttműködő ipari robottal, a virtuális valóság technológia segítségével a virtuális térben építhetnek, valamint kipróbálhatják a Star Wars filmek kampányából jól ismert BB-8 droidokat is.A programot a Győri Kovács Margit Általános Iskola LEGO-matek foglalkozása, valamint a robotos tematikájú szabadulószoba és a Mobilis látványos kísérleti bemutatói teszik teljessé. A program 18 óráig zajlik a Mobilis Interaktív Kiállítási Központban.