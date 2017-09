Robot vágta át a szalagot, új megoldásokat kutatnak a győri egyetemen - fotó, videó

​

A beruházás az ipar digitalizációjához kapcsolódó kutatási és fejlesztési irányokkal áll összhangban. A megoldások a gyártó és logisztikai rendszerek megújulását eredményezhetik a jövőben, fokozva a hazai vállalatok versenyképességét.Az ünnepélyes nyitórendezvényen a projekt vezetője Váncza József kiemelte, hogy a legújabb technológiákkal felszerelt labor lehetőséget teremt a kutatások és fejlesztések kivitelezésében. A demonstrációs mini gyártó- és logisztikai rendszer hardver és szoftver elemei folyamatosan fejlődnek majd, az akadémia számára mindig is kiemelt cél lesz a kutatást is igénylő alkalmazások fejlesztése és tesztelése. A projekt vezetője hangsúlyozta, hogy a kialakított rendszerrel, akadémiai-ipari együttműködések keretében, kísérletezési, tesztelési és demonstrációs környezetet biztosítanak a magyar, és ezen belül is hangsúlyosan a Győr környéki ipari vállalatoknak, kis- és középvállalkozásoknak.A mintarendszert több nyilvános ipari és akadémiai fórumon meghirdették, hogy megnyissák az ipar és az oktatás számára. Jelenleg is már több ipari céggel dolgoznak együtt konkrét esettanulmányok kidolgozásában.