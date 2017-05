Drámai fordulat a ménfőcsanaki robbanás után: a fertődi halálos kerékpáros baleset áldozatának üzeme égett le - fotók

A helyszínen kiderült, hogy az a győrújbaráti vállalkozó bérelte az üzemet, aki a hétvégén fertődön egy kerékpáros versenyen vesztette életét . A lakatosként dolgozó vállalkozó üzeme már üresen állt.Munkatársunk beszámolója szerint a helyszínre sietett a vállalkozó özvegye és testvére is.- Munkatársunk helyszíni beszámolója szerint három tűzoltó autó és két mentő jelenleg is a helyszínen tartózkodik.A tüzet megfékezték. Az üzem romokban, jelenleg az életveszélyes vasszerkezetet bontják.Az épülethez tartozott egy kisebb helyiség, amelyben egy biztonsági őr tartózkodott, ő sérült meg. Úgy tudjuk könnyebben. A mentők kórházba szállították.A helyszínen egy vállalkozó megerősítette, gázpalackok robbantak fel.Robbanás történt egy lakatosüzemben Győrben, a Koroncói úton. A detonációtól az épület falainak egyharmada összedőlt - közölte péntek délelőtt a katasztrófavédelem.A győri hivatásos tűzoltók nagy erőkkel vonultak az esethez, és riasztották a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot is.A robbanásban egy ember megsérült, a mentőszolgálat tájékoztatása szerint égési sérüléseket szenvedett. A tűzoltók az épületből öt, különféle ipari gázt tartalmazó palackot is kivittek, amelyeket nem ért közvetlen hőhatás.Olvasóink tájékoztatása szerint tűzoltók vonultak péntek délelőtt a csanaki TSZ-majorhoz.Olvasónk tájékoztatása szerint tűzoltók, mentők és rendőrök is a helyszínre érkeztek. Úgy tudjuk, robbanás is történt Ménfőcsanakon a Koroncói úton a majorban. Az egyik üzem égett le.