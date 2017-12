Ricsi fejlesztésére kell a pénz a győri családnál

Ricsi mellé tanárt szeretne Mohácsi Sándorné és párja, Húsvéth Gábor.

Richárd már tizenhét éves, de egész napos felügyeletet igényel. Gábor tizenöt éves, ő iskolába jár. „Kétszer is rovarirtás volt nálunk. Akkor mindent ki kellett dobnunk a lakásból. Ez még sokat rontott a pénzügyi helyzetünkön. Most egy ágybetéten alszunk. A párom jelenleg nem dolgozik. Bár folyamatosan keresi a lehetőségeket, eddig mindig elutasították. Végzettsége szerint targoncavezető. Én pedig nem is tudok elmenni, mivel Ricsire kell vigyáznom" – mondta az édesanya. Így, hogy a férfi nem keres, nem javul a család helyzete. Az advent alatt a Jóakarat Hídja Alapítvány viszont 150.000 forinttal állt melléjük.

„Egy kis összeget a karácsonyra fordítunk belőle. Illetve ágyat szeretnénk venni a gyerekeknek. És nagy szükség lenne Ricsi fejlesztéséhez egy magántanárra, hogy ne épüljön le" – mondta Húsvéth Gábor arról, mire fogják fordítani az adományt.