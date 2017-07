Retro - Volt idő, amikor fél Győr bringával járt dolgozni - fotók

Balaton első átúszójának köszönhetjük a kerékpár szót



A bicycle szó magyarosítását, a kerékpár kifejezést Szekrényessy Kálmán kezdeményezésére jegyezték be, aki a Balaton első átúszójaként ismert.

Tacskó, BMX, Camping, Diadal, Mátra, Favorit, Marathon. A felsorolt kerékpár márkákban közös, hogy mindegyiket Csepelen gyártották. A '80 évek elején 2000 főt is elérte a dolgozók száma a gyárban, közülük rengeteg volt a női munkás. A szalagmunka kötöttségét jobban bírták a nők, és néhány kézügyességet igénylő szerelési fázisban, mint például a centrírozásban hatékonyabbnak bizonyultak a férfiaknál.



Hiába ontotta a csepeli gyár a kerékpárokat, előfordult, hogy itthon hiánycikk volt. Ennek nemzetgazdasági okai voltak, a jó minőségű bicikliket könnyű volt exportálni, az Egyesült Államokba és Angliába is adtak el a Csepeleket. Ha Olvasóink őriznek, esetleg használnak Csepel bringákat, jelentkezzenek a

szeghalmi.balazs@kisalfold.hu e-mail címen. Szívesen bemutatjuk a féltve őrzött kincseket. Tacskó, BMX, Camping, Diadal, Mátra, Favorit, Marathon. A felsorolt kerékpár márkákban közös, hogy mindegyiket Csepelen gyártották. A '80 évek elején 2000 főt is elérte a dolgozók száma a gyárban, közülük rengeteg volt a női munkás. A szalagmunka kötöttségét jobban bírták a nők, és néhány kézügyességet igénylő szerelési fázisban, mint például a centrírozásban hatékonyabbnak bizonyultak a férfiaknál.Hiába ontotta a csepeli gyár a kerékpárokat, előfordult, hogy itthon hiánycikk volt. Ennek nemzetgazdasági okai voltak, a jó minőségű bicikliket könnyű volt exportálni, az Egyesült Államokba és Angliába is adtak el a Csepeleket. Ha Olvasóink őriznek, esetleg használnak Csepel bringákat, jelentkezzenek ae-mail címen. Szívesen bemutatjuk a féltve őrzött kincseket.

A kerékpározás a 19–20. század fordulójáig a gazdag polgárok szórakozása volt. Akkoriban kevesen tehették meg, hogy külföldről vásároljanak nyugat-európai velocipédeket, vagy rendeljenek maguknak egyedi gyártású kerékpárokat hazai kisiparosoktól. A helyzet a 20. század elején gyorsan változott, egyre többen láttak fantáziát a kerékpárok forgalmazásában. Fotó tanúskodik róla, hogy Győrben 1897-ben feltűntek a bringázás úttörői.A kerékpározás a két világháború között élte első virágkorát. "1942-ben Magyarországon 1,2 millió kerékpár és 10 000 árukihordó tricikli volt forgalomban, a vásárlók igényeit 4000 kerékpár-kereskedő és -műszerész látta el" - olvasható Perényi Roland történész tanulmányában. Két komoly gyártó készítette a korabeli drótszamarakat: az egyik a Weiss Manfréd Vas- és Acélművek, a másik Mosonmagyaróváron, a Kühne Mezőgazdasági Gépgyárban volt.Az olcsó sorozatgyártásban készült kerékpárok valóságos forradalmat hoztak - közlekedés terén mindenképp. Egyre több munkás, kishivatalnok és kereskedő fedezte fel a kerékpárban rejlő lehetőségeket. Az emberi erővel hajtott eszközök a drága tömegközlekedéssel szemben megfizethető alternatív közlekedési módot jelentettek. Az 1920-as években a postások már Győrben is két keréken szállították a küldeményeket. A harmincas évektől kezdve rendeztek kerékpáros felvonulásokat a kisalföldi városban, sőt, versenyeket is. Az események népszerűek voltak, ezért frekventált helyszínen, többnyire a belvárosban tartották a bringás összejöveteleket.A Vasas ETO kerékpáros szakosztályának 1948 május elsején tartott felvonulásán velocipédnek is örülhetett a szépszámú közönség. A mai bringák előfutárának számító velocipéd egyébként a kerékpározás történetének zsákutcája volt. Nagy erőfeszítés kellett a meghajtásukhoz, de a kerékpár borzasztó lassan cammogott. A második világégés követően mindennapossá váltak az ellenőrzések hazánkban, mely vonatkozott a bringásokra is. A Rákosi-korszak bukása után rendszeres maradt a kerékpárosok igazoltatása. A rendőrök, önkéntes rendőrök "utaztak" a járdán tekerőkre. A mai Baross úton tilos volt tekerni és ahogy korabeli felvételünkön látszik, mindig akadt jelentkező, aki kérte a bringások iratait.A Kisalföld 1963. július 20-án megjelent írásából tudjuk, hogy a kerékpárosoknak rengeteget köszönhet a város közlekedése. Erre tanév közben most is olyan szükség lenne, mint egy falat kenyérre. A hatvanas évek elején Győr reggeli közlekedését az áruszállítás határozta meg. 100-110 ezer péksüteményt, 300-350 mázsa kenyeret, 27 ezer tejet jutattak el a vásárlókhoz hétköznaponként. Az abdai Rákóczi Tsz lovaskocsija fél négykor indult friss zöldségekkel Győrbe. "A forgalom hat órától percről percre növekedett, az úttesteken kerékpárosok végtelen sora. (...) A forgalomirányító lámpák szabadjelzésére 30-40 biciklista startol" - írtuk a reggeli győri csúcsról 54 éve.A kerékpárutak a '60-as évek végén, a '70-es évek elején jelentek meg. A mai Szigethy Attila út 1968-as építésekor festették fel az első kerékpárutakat. Egyrészt így védték a gyalogosokat, másrészt a bringásokat is, hogy ne az autók mellett haladjanak a főúton. Két másik hosszú sugárúton (Ipar út, Kandó Kálmán út) a munkások biztonságban értek az üzemekbe. A Fehérvári utat összekötő Pálffy hídon szintén gondoltak a kerékpárosokra. A Rábában, a Szeszgyárban, a Textilgyárban tömegek vették fel a munkát frissítő tekerés után. Győr közlekedésén ez a hozzáállás most is sokat lendítene. Ha követnénk elődeink példáját és autókulcs helyett a kerékpárlakatért nyúlnánk reggel.