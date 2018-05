Rétes, tehenek, falusi élet

Vagy négyezren figyelték, ahogy a 120 tehénből álló gulya kivonul a legelőre Dunaszegen. Fotó: Béres Márton

Ostorcsattogás hangját követve értünk el a Kismorotva-tóhoz Dunaszegen, ahol a IV. Szigetközi Gulyahajtást tartották szombaton egész napos programokkal. „Ezzel a rendezvénnyel szeretnénk megköszönni a gazdák fáradtságot nem ismerő munkáját" – kezdte a megnyitón Babos Attila, Dunaszeg polgármestere. A szervező Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – Agrya részéről Weisz Miklós hangsúlyozta, külön öröm ilyen szép és autentikus környezetben tartani a hajtást. Dr. Nagy István, a térség országgyűlési képviselője pedig hozzátette, fontos, hogy a városi ember is megismerje, honnan kerül az étel az asztalára.Hogy ki mennyire jártas a mezőgazdaságban, azt az agrártotóval lehetett lemérni. A gyerekek pedig a Pöttöm Gazda vetélkedőn vehettek részt. De mielőtt a családok belemerülhettek volna a kirakodott árusok portékáinak nézegetésébe, az ökörsütésbe, traktorvezetésbe, a korongozásba vagy a halászháló készítésébe, Szomolányi László helyi marhatartó gazda elmondta, 120 tehenet láthatnak majd elvonulni a legelőre. Továbbá bejelentette, hogy idén az ártéri erdőben is legelhetnek a marhák, ami segíti a víz elfolyását.A rendezvényre nagyjából négyezren látogattak ki. Érdekes volt a Novák Edit képzőművész által testfestett tehén is, aminek anatómiáját így szemléletesen tudta elmagyarázni dr. Kórodi Péter állatorvos. „A sok tehén" – felelte Mikula Lajos, az Agrya elnöke arra, mi teszi ilyen népszerűvé ezt a napot. „A városi ember hol láthatna élő tehenet? Szinte olyan kuriózum lett számára, mint a zebra. Ha ők ezek után máshogy gondolnak majd a falura, tanulnak valamit az állatokról és közben jól érzik magukat, már nyertünk" – emelte ki Mikula Lajos.A fő „attrakció" természetesen a gulya elvonulása volt, amit a Halászi Lovasbandérium és az Abdai Motoros Nemzetség vezetett fel. „A napsütés, az ostorcsattogtatás, meg a gulya" – sorolta el Horváth Zsombor, hogy mi tetszett neki a legjobban. A kisfiú édesanyjával, Barna Eszterrel és nagymamájával, Szűr Anikóval érkezett Győrből. A felnőttek a verőfényes napsütés mellett a réteskóstolásnak is nagyon örültek. Tanácsukra mi is kipróbáltuk a Rábakész cukrászda standját. Ez a gasztronómiai adalék még emelt az egész nap hangulatán. Baranyai Tibor és felesége, Edit Hegyeshalomból utazott a hajtásra. „Az étel finom, a tó szép, az emberek kedvesek" – foglalta össze a férj, hogy mitől érzik jól magukat..