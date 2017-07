Reszkessetek, vérszívók! Augusztusban is lesz szúnyogirtás a megyében, mutatjuk a listát

A katasztrófavédelem által irányított szúnyoggyérítési program során 522 ezer hektáron, összesen 942 településen permeteztek a szakemberek június eleje óta. Amennyiben az időjárás ezt lehetővé teszi, ezen a héten 184 településen, 45 ezer hektáron lépnek fel a vérszívók ellen.A múlt héten kisebb területen volt szükség szúnyoggyérítésre, a kivitelezést pedig a változékony, sokszor szeles időjárás is nehezítette, így a gyérítés nagyobb részét csak a pótnapon lehetett elvégezni.Ezen a héten a Fertő-tó környékén és főként a Duna menti településeken lesz szúnyoggyérítés, így Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Pest megyében lesz a legintenzívebb a munka. A Dráva mentén szintén emelkedik a szúnyogok száma, ezért Somogy és Baranya megye érintett településein légi és egyes részeken földi gyérítéseket is végeznek majd. Budapest hat kerületében földi kémiai eljárással permeteznek.Az elmúlt időszak esőzései miatt számos csípőszúnyog-tenyészőhely alakult ki, ezek kezelését biológiai módszerrel végzik a Szigetközben, és Békés megyében a Körös folyó mentén.A katasztrófavédelem honlapján, a szúnyoggyérítés menüpont alatt nyomon követhető, hogy melyik napon, melyik településen, milyen módszerrel védekeznek a vérszívók ellen.Az önkormányzatok a központi program mellett önállóan is végezhetnek szúnyoggyérítést.Ű