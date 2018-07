Rendszeresen vezetett kábítószertől bódultan a győri férfi

2017 áprilisa és augusztusa között négy alkalommal is kábítószertől bódult állapotban vezetett az a győri férfi, akit az ügyészség folytatólagosan, bódult állapotban elkövetett járművezetés vétségével és kábítószer birtoklásának vétségével vádol - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség hétfőn.



A harmincöt éves férfi a Győri Járási és Nyomozó Ügyészség vádirata szerint 2017-ben öt hónap alatt négyszer vezetett autót Győrben kábítószertől befolyásolt állapotban és ebből három alkalommal tartott is magánál kábítószert.



Cselekményeit az egy hónappal korábban ugyancsak bódult állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt kiszabott járművezetéstől eltiltás hatálya alatt valósította meg, vezetői engedély nélkül.



A terheltet korábban a bíróság – más bűncselekmények mellett – már elmarasztalta közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt is. Jelenleg további hat büntetőeljárás van vele szemben folyamatban, melyek közül több eljárásnak a tárgya kábítószer birtoklása.



A vádlottal szemben az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására és – egyebek mellett – arra tett indítványt, hogy a bíróság kötelezze a több mint egymillió forintos bűnügyi költség megfizetésére.



(Fotónk illusztráció.)