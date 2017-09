Rendőrnek adta ki magát, milliós kárt okozott két győrinek

A Győri Járási és Nyomozó Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben, aki azzal csalt ki több mint 2.5 millió forintot, hogy többek előtt rendőrnek mondta magát.



A 31 éves férfi azzal az állítással csapta be a sértetteket, hogy ő is és az édesapja is a rendőrségen dolgoznak. Ennek alátámasztására egy igazolványt is mutatott a sértetteknek, utalt arra is, hogy a déli határszakaszon teljesít szolgálatot, valamint internetes alkalmazásának adatlapján egyenruhás képeket helyezett el magáról.



A sikeres megtévesztéseket követően azt ígérte a sértetteknek, hogy kedvező áron segít nekik hozzájutni a rendőrségtől kiselejtezett, árverés, vagy bezúzás előtt álló gépkocsikhoz (150.000 Ft/db) és teherautókhoz (1.000.000 Ft/db). A vádlott a járművek vételárán kívül pénzt kért továbbá átíratási költségekre is.



Az elkövető összesen négy jármű ígéretével a két győri sértettnek több mint 2,5 millió forint kárt okozott. A rendőrség állományába egyébiránt sosem tartozott.



Az ügyészség az elkövetőt minősített csalásokkal vádolja. A büntetési tétel hét és fél évig terjedő szabadságvesztés - tájékoztatta a kisalfold.hu-t dr. Takács Péter főügyész.