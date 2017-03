Rendőr árulhatta a drogot a szülinapi buliban Téten

A sportbüfében szülinapot tartottak, amikor kiszállt a rendőrség, s három embert elvitt a helyszínről. Fotó: H. Baranyai Edina

A téti focipálya mellett lévő büféről a helyiek semmi rosszat nem mondanak. Leginkább meccsnapokon és falunapon, de hétköznap is szoktak oda járni az emberek. Van, hogy éjfél után is hallani a hangjukat, de nincs szó randalírozásról, botrányról. Február 17-én mégis rendőrök vonultak ki a kocsmába, három embert elvittek. Egyikük egy helyi rendőr volt.

Téten rendőrőrs is működik, úgy tudjuk, a gyanúba keveredett rendőr itt szolgált. Fotó: H. Baranyai Edina

Kevesen hallottak a razziáról, aki igen, annak is félinformációi vannak inkább. A rendőrségen kopogtattunk először mi is, onnan azonban egyenesen a Győri Járási és Nyomozó Ügyészséghez irányítottak. Ez megerősítette azt az információt, hogy valóban rendőr is szerepel az ügyben.Dr. Gál Katalin ügyészségi szóvivő lezárta a félmondatokat. Megkeresésünkre elmondta, valóban nyomoznak egy rendőr ügyében, akit kábítószer-kereskedéssel gyanúsítanak.A nevezett napon születésnapot ünnepeltek a büfében, oda szállt ki a rendőrség. Hogy bejelentésre vagy sem, az egyelőre nyitott kérdés. Az viszont biztos, hogy a kábítószergyorsteszt három embernél is pozitív mintát mutatott – egyik volt a helyi rendőr.Mindhárom pozitív drogtesztet produkáló férfit előállította a rendőrség, s mivel kettőjük ellen „csak" kábítószer-birtoklás lett a gyanú, így feltételezhetjük, hogy ők azt vallották: az amfetamintartalmú tablettákat a rendőrtől vásárolták.

Aki Téten hallott az esetről, fejcsóválva jegyzi meg: mindenhogy szomorú a történet. Az érintett rendőr mindent kockáztatott és mindent elveszíthet – mondják, s ebben nyilván igazuk van. Tét kisváros, ismerik egymás életét.A harmincas évei végén járó férfi ellen most is folyik a nyomozás, előzetes letartóztatásba nem került, korlátozást nem alkalmaznak vele szemben. Rendőrként azonban – mondták el a helyszínen az emberek – azóta állítólag nem szolgál.Az érintett büfének is más az üzemeltetője két hete – ez is szoros összefüggésben van a razziával, tették hozzá a helyiek.