Rendezők TAPS-ban

A Jászai-, Prima és Győr művészetéért díjas, érdemes művészi címmel március 15-én kitüntetettsokoldalúságának egyik fontos terepe a rendezés. Ennek részeként az októberi orosz forradalomhoz kapcsolódó Doktor Zsivágóban találta meg az évad számára egyik legizgalmasabb feladatát. „Elsősorban a zenéje fogott meg, de nem tudhattam, hogy milyen lesz a fogadtatása, hiszen Amerikában megbukott, Európában pedig csak Dániában játszották – sorolja a musical győri bemutatásának előzményeit. – Aztán rájöttem, hogy az amerikai embereknek sosem volt közük a szocialista forradalomhoz, mi viszont közelről éltük meg a következményeit, így a történet maga is eleve közelebb kerülhet hozzánk."

A forradalom viharában vergődő emberek drámai történetei végül a mai kor minden követelményének megfelelő, igazi musical látványos képeiben keltek életre. „Sokat kellett dolgozni, alakítani az eredetin, de végül úgy érzem, megérte a fáradozást. A legnagyobb feladatot a sok helyszín összekapcsolása jelentette, a változásokra megoldásként az egész cselekmény egy elvonatkoztató helyszínen vonul végig."A győri társulat nyáron két alkalommal is játssza a Doktor Zsivágót a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon.

Szinte hihetetlen, de Forgács Péter színidirektor a hatvanadik életévében jár, 2000-ben mutatkozott be Győrben a Hotel Mentholban. Negyven éve került a pályára, 36 éve végzett Kazimir Károly osztályában a színiakadémián. Filmes, színpadi és szinkronszerepeinek, rendezéseinek se szeri, se száma, az ideiglenes megbízással együtt nyolcadik éve igazgatja a győri teátrumot.„Néha bizony én is elfáradok, vannak holtpontjaim, amikor embermentes napokra vágyom – válaszolja a ki nem mondott kérdésre. – Stresszes élet ez, mások bajait kell meghallgatni, és bár elismerésben nincs hiány, néha jólesne, ha csak megveregetnék a vállamat. Más színházaknál van művészeti vezető, főrendező, én ezt nélkülük vállaltam fel, így teszem a dolgomat."

Egressy Zoltán író, a színház dramaturgja kifejezetten a győri színpadra írta az Édes életeket. Forgács Péter ennek a rendezésébe is belefogott. „Dramaturgként az írónak egyrészt előny volt a társulat ismerete, de ugyanezért meg is volt kötve a keze. Meg kellett küzdenünk húsz ember erősen szövevényes történetével, ami nem volt könnyű. Kiderült, hogy a darabnak van egy sajátos hangulata, a nézők ezért is szeretik, meg azért, hogy nyilván az életükből előjönnek hasonló szituációk, saját magukra ismernek" – magyarázza az Édes életek sikerét.A Kossuth-, Jászai-díjas, érdemes művész,két Shakespeare-darab után egy orosz klasszikushoz, Osztrovszkijhoz nyúlt. „Hiszem, hogy olyan igényes irodalmi alapanyagból kell színházat csinálni, mint idén a Farkasok és bárányok volt. Nagyon szeretem az orosz irodalmat, hiszen Csehov, Turgenyev, Gorkij olyan klasszikusok, akiknek történetei az ember épülésére szolgálnak. Hadd tegyem hozzá, gimnazistakoromban ráadásul orosz tagozatra jártam, beszélem is a nyelvet, s ez kétszeresen is indokolja érdeklődésem irányát."

A 69 éves rendező számos hazai színház művészeti vezetői, főrendezői tisztét töltötte be, de ma is kapkodnak utána a színházak, mindenütt szívesen látott vendégművész. A színészek számára élmény vele dolgozni, azokért a tudatos kompozíciójú, erkölcsi tartalmat hordozó rendezéseiért, amelyekkel 2005-ben a Kossuth-díjat is kiérdemelte. „Olyan iskolát képviselek, amelynek középpontjában a színészi alakítás áll. Olyan helyzetbe kell hozni a szereplőt, hogy a lehető legjobban formálja meg az alakot, és kifejezze az előadás mondanivalóját. Ezért nagyon fontos a próbák során a törődés, általa fogják a színészek fontosnak érezni magukat, még jobban elősegítve a rendezői törekvéseket" – vallja ars poeticájáról.

A Jászai-díjas színész-rendezőmegszokhattuk, nem megy a szomszédba némi abszurditásért. Kiderült ez a korábbi Gogol- és Ilf-Petrov-darab, A revizor és a Tizenkét szék utáni őszi győri rendezéséből, az Augusztus Oklahomában című drámából is. „Pedig nem stílusban gondolkodom, hanem egész egyszerűen elmesélem a történetet – összegzi elképzeléseinek lényegét az 54 éves művész. – Ez kivitelében és látványában egy realista felfogást jelent. A cselekmény terének szerkezete, a csontvázszerű színpadkép azt a világot akarja leképezni, amelyben a történet játszódik. A rendhagyó az, amit a színészek játszanak. Vagyis azok a rosszul megélt életek, amelyek úgy szétszedik az embert, hogy csak hús és csont marad belőlünk."



Szavazás

Szavazni 2017. május 19-ig lehet szavazólapon és ide kattintva. A gála május 27-én 17 órakor kezdődik a Győri Nemzeti Színház nagytermében. A díjakat Csomós Mari, a nemzet színésze adja át. Szavazni 2017. május 19-ig lehet szavazólapon és. A gála május 27-én 17 órakor kezdődik a Győri Nemzeti Színház nagytermében. A díjakat Csomós Mari, a nemzet színésze adja át.

Bagó Bertalan szívesen emlékszik vissza a bemutató előtti időszakra: „A humort tartom az egyik legfontosabb színházi eszköznek, amely akár egy drámai történet abszurditását is kifejezi. Nevetünk, nevetünk, s aztán hirtelen rájövünk, hogy a saját életünket látjuk és azon nevetünk. Ezt az egész szereplőgárda átérezte, ezért is volt jó velük dolgozni. A színház nem mindig a reményt láttatja, hanem az életnek azt a realitását, amelyet a nézőtérről még felelősség nélkül lehet átélni. S ha az oklahomai történet megmutatja a magyar nézőnek a nehéz pillanatokból kivezető utat, akkor talán nem csináltuk rosszul."