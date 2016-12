Rendezni tudja elmaradásait a győri édesanya

Tüskés Annamária és kisfia, Zalán.

Másfél éve költöztek be egy adyvárosi albérletbe, előtte a Családok Átmeneti Otthonában laktak három éven át. „Jelenleg csak egy műszakban tudok dolgozni. Nem is olyan régen még három műszakba jártam, de már nincs, aki ilyenkor vigyázzon a kicsire. A lakótársam kiköltözött, így nemcsak ez vált nehezebbé, hanem minden költség engem terhel" – mondta Tüskés Annamária, majd hozzátette: „A jövedelmem sajnos nem fedezi a lakbért és a rezsiköltséget, így az lesz az első, hogy a lakástulajdonos felé rendezzem a tartozásomat."

A családanya mindeközben szüleinek is próbál segíteni, mivel édesapja fekvőbeteg, édesanyjának pedig több gerincműtéte volt. Annamária félre is szeretne tenni az adományból, hiszen a költözést is fontolgatja. Sőt, kisfia ötödik születésnapja alkalmából egy kis zsúrt is tud majd szervezni, eddig ez is az anyagiak függvénye volt. Zalánnak próbál mindent megadni, a kisfiú például úszni és néptáncolni is járhat.