Reményt virágzó misztérium

Gülch Csaba

„Halottaink szeretete elsőrendűen az élet iskolája." Pilinszky János szavai munkáltak bennem, mikor a temetőhöz érve kaput nyitott előttem az ősz, ég és föld, fény és sötét, élők és holtak között. Kaput nyitott az öröklét reményt virágzó misztériuma felé. Ismét kaput nyitott a megtisztító találkozásnak, a megbocsátásnak, miként a teremtett világ rendjében annyiszor, a csendbe-imába foglalt, tértől-időtől elszakadt órák örömének is. Kaput nyitott, hogy éltető békességgel a szívében, fényes öleléssel a vállán térhessen otthonába minden hazainduló. Mert a halottak ünnepe a megérkezés ünnepe is, amikor a tékozló fiú megszenvedett alázattal bekopogtat az atyai ház ajtaján... Szelíd erő késztet mindenkit szeretett halottaihoz. Mécsessel, virággal, bánattal, mosollyal „a szeretet valósága, az öröklét időtlen tágassága", az ünnepbe öltöztetett sírok felé. Az emlékektől, a szívekben pihenő csendtől átmelegszik az esti szél, a világló szirmok közé illatos lehelet szökik. Az élet illata. Arcok, hangok, mozdulatok sorjáznak és ha csak pár órára is, de érthetővé teszik az érthetetlent, feloldják a szomorúságot és átsegítenek bennünket a tűnt idő cselvetésein. Egy Pilinszky által idézett vigasztaló ítélet szerint „az élők elviselhetetlenek lennének halottak nélkül". Ha átlépünk ama bizonyos kapun, amit előttünk az ősz megnyitott, annak bizonyosságát is átélhetjük, hogy „csak halottainkkal teljes a lét".