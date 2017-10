Remény két keréken - a kerékpárosok oldhatják meg a győri közlekedési gondokat

Bécsi örömbringázások



Az osztrák fővárosban tavasztól ősz közepéig rendszeresen átadják a közlekedési csomópontokat a bringásoknak egy-egy hétvégi napra. Ilyenkor főterekre visz az örömbringázás, ahol a kerékpárosok ingyen igénybe vehetnek különleges foteleket, napozóágyakat. A cél: minél többen üljenek bringára hétköznap és tegyenek az élhető városért.

"Jó ötlet, támogatom a sportprogramokat. Rossz döntés volt ugyanakkor a parkolósávot helyszínnek választani a forgalmas, belvárosi Móricz Zsigmond rakparton" – kommentálta az eseményt aggódó szülőként Olvasónk. Zoltán így folytatta: "miért nem az üresen tátongó Dunakapu téren vagy az Aranyparton játszottak a gyerekek? Dudaszó, pattogó labda, hirtelen fékező járművek jellemezték a győri rendezvényt. Itt legfeljebb sakkversenyt tudnék elképzelni"."Valóban, jobban is alakulhatott volna a II. Győri Parkoló Nap. Az eredeti koncepciónk más volt. Több mint fél éve szerveztük a rendezvényt, amikor kezdés előtt pár héttel borult a program. Mi azt szerettük volna, hogy zárják le a Kossuth hidat és a rakparti utat szeptember utolsó hétvégéjére. Olyan gyorsan fejlődő városban, mint a kisalföldi megyeszékhely, évente egy hétvégét szánni kell arra, hogy megmutassuk az egyedüli egészséges és környezetbarát közlekedési módot, a bringázást. Ha birtokba vehettük volna a Kossuth hidat és rakpartot, a Jedlik és a Széchenyi híd irányába hétvégén könnyen lehetett volna kerülni Révfaluból" - kezdte Tömböly Tamás.A Magyar Kerékpárosklub Győri Szervezetének vezetőjének szavait alátámasztja nyár eleji írásunk.az előző tanév utolsó hetében a Bácsai úton lévő győri Audi Hungaria iskolától indult hétköznap reggel 7.45-kor. Dr. Horváth Balázs, a Széchenyi-egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karának dékánja bringával, Cséfalvay Attila, a Kisalföld újságírója autóval, Béres Márton fotós kollégánk szintén kocsival indult a Bácsai útról a belvárosi szerkesztőségünkbe. A cikk szerzője gyalog tette meg a körülbelül 3 km-es távot. Nem véletlenül választottuk a rajt és cél helyszínét. A győri torlódások növekvő gócpontja az egyetem-Jedlik híd-Radnóti utca-Erkel utca vonalon van. A Széchenyi hídon is lépésben halad a kocsisor, araszolva folytatja útját a Fehérvári és a Szent István úton csúcsidőben. Az eredmény beszédes: a dékán 13 perc alatt elsőként érkezett a Kisalföldhöz."Lassan az összes győri városrészben A-ból B pontba két keréken tekerve lehet hatékonyan eljutni. Ezt az alternatívát olyan figyelemfelhívó akciókkal érdemes tudatosítani, mint a Győri Parkoló Nap. A dugók, torlódások nem csak Győrben, minden az összes hazai nagyvárosban komoly kihívás elé állítják a szakembereket. Nem szabad homokba dugni a fejünket, minél ésszerűbben kell foglalkozni a helyzettel" - folytatta Tömböly Tamás.Minden győri autós tisztában van vele, hogy a város összes főútján lépésben halad a forgalom a reggeli és délutáni csúcs idején. Iskolaidőben hétfőtől péntekig mind hosszabbak a torlódások, a kocsikban veszteglők várják a megoldást, miközben fájóan kevés család pattan bringára. Az nagy szó lenne, ha elérnénk, hogy legalább ne emelkedjen a győri közlekedésben résztvevő autók száma. Jelenleg vesztésre állunk ebben a meccsben.Tömböly Tamás és csapata a nehézségek ellenére igazi sportemberhez méltóan kezelte a II. Győri Parkoló Napot és kihozta a maximumot a megmaradt lehetőségekből."Az időjárás sem állt mellénk, a szakadó eső miatt lemondtuk az Intim Torna Illegál és a Mystery Gang Dunakapu térre tervezett fellépését. Nem jött össze a Győri Filharmonikusok mélygarázsba tervezett egyedi koncertje sem. A csalódásokra gyógyírt jelentett azoknak a kisiskolásoknak mosolya, akik életükben először hajózhattak a Mosoni-Dunán. A Győri Nemzet Színház művészei verseket szavaltak nekik. A gyerekek több sportágban önfeledten játszva tehették próbára magukat. Nem igaz, hogy szaladgáltak volna rakparti úton. A kapukat, palánkokat védőkorláttal választottuk el az úttól. A Lukács-iskola 60 diákja önkéntesként vigyázott a kicsik épségére. Ha kipattant a labda, a középiskolások mentek a játékszerért. A legkomolyabb sérülést raklap szalkája okozta, ami diák ujjába állt bele. Jó volt látni, hogy az autósok nagy többsége türelemmel közelítette meg az eseményt. Erre a hozzáállásra lehet építeni" – hallottuk.A II. Győri Parkoló Nap látványos bringás attrakciója volt a kalapos felvonulás. Ennek során a résztvevők 50 ezer forintot jótékonykodtak a Győri Gyermekmentő Alapítvány javára. Malasits Zsolt győri festőművész összeilleszthető, óriási méretű képet készített a rendezvényen. Az alkotás szintén jótékony célt fog szolgálni.A győri kerékpárutak mennyit tesznek hozzá jelenleg az életterünkhöz? - kérdeztük. "Vannak jó kezdeményezések, de van mit tenni a jövőben. Elsődleges volna azoknak az úthibáknak a javítása, amelyek baleseteket okozhatnak. Koncepciós hibának érzem, hogy a Belvároson át sem az 1-es főúton, sem a Szent István úttal párhuzamos utakon (Árpád út, Bajcsy-Zsilinszky úton) nem lehet biztonságosan bringázni. Távol áll a megoldástól, hogy a kerékpárosok haladjanak a Szent István út járdáján. A gyalogosakat nem szabad veszélynek kitenni. Az Árpád és a Bajcsy-Zsilinszky úton viszont tekerni nem életbiztosítás, itt bármikor "megtolhatja" egy autós a bringást.Jó hír, hogy a Tihanyi Árpád egyik oldalán most újítják az útburkolatot. A kórház felőli oldalon eddig nem valósult meg, hogy a Petz-területén a kerítésen belül alakítsanak ki új bringás nyomvonalat. Így a kerékpárosok nem ütköznének a járdán a járókelőkkel, a buszmegállókban várakozókkal. Tőlünk alig pár 100 km-re, a Duna menti bringaút több vízierőmű területén áthalad. Ausztriában ez természetes" - búcsúzott Tömböly Tamás.