Remek képek! A győri katonák menhelyi kutyákkal, macskákkal pózoltak

A Győri Állatmenhelyet üzemeltető Emberek az Állatokért Alapítvány felkérésére álltak "modellt" a menhelyes állatokkal a katonák, a szervezet decemberben kiadott naptárjához.Az árva állatokat ellátó alapítvány olyan szervezeteket és személyiségeket kért fel a fotózáshoz, akik szerintük sokat tesznek Győrért, az itt élőkért. Mentősök, rendőrök, színészek, énekesek, kézilabdások és focisták mellett a győri katonák is szerepelnek azon a naptáron, amely eladásából befolyó összeggel a Győri Állatmenhelyet, ezáltal az ott élő, és gazdára váró kutyákat és cicákat támogatják a vásárlók -a rakétaezred Facebook-oldalán.A képeken látható kutyusok, Hercules, Astor, Rozi, Zsombi, Zsivány és Mike is nagyon élvezte az alakulótér nagy területe adta szabadságot. Ők is, csakúgy, mint a menhelyen maradt rengeteg társuk várja új gazdáját.Ha ily módon nem is, a naptár megvásárlásával bárki támogathatja őket. A Győri Állatmenhely 2018. évi naptárát december közepétől az állatmenhelyen (Győr, Téglagyári út 2.) árusítják.